Kena: Bridge of Spirits arriva anche su Xbox

L'attesa è finita per i fan di Xbox: Kena: Bridge of Spirits, il rinomato gioco d'azione e avventura fino ad ora disponibile solo su PS5 e PC, verrà lanciato anche per Xbox Series X/S e Xbox One. La data ufficiale di uscita è fissata per il 15 agosto 2023. La notizia è stata confermata attraverso una recente dichiarazione ufficiale, che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati.

Il gioco verrà proposto in due versioni: una digitale e una Premium Edition fisica. Per questa edizione speciale, Ember Lab ha collaborato con Maximum Entertainment per offrire ai giocatori una serie di contenuti esclusivi. La Premium Edition comprende, oltre al gioco base, la colonna sonora digitale ufficiale, adesivi esclusivi, un bastone unico di Kena, una skin dorata per i Rot e dei cappelli a tema pirata per i Rot esclusivi per Xbox.

Josh Grier, Chief Operating Officer di Ember Lab, ha espresso grande soddisfazione per questo allargamento dell'accessibilità del gioco: "Siamo entusiasti di portare la storia di Kena a un nuovo pubblico sulle piattaforme Xbox. Essendo il nostro gioco di debutto, Kena significa moltissimo per tutti noi e il team è entusiasta di condividere il viaggio di Kena con più giocatori."

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile a livello globale su Xbox a partire dal 15 agosto 2023 con un prezzo di vendita suggerito di €39.99, sia per la versione standard che per la Premium Edition. Le prenotazioni saranno attivate a breve, rendendo possibile per gli interessati assicurarsi una copia in anticipo.

Questo titolo, che unisce narrazione profonda e viva esplorazione, è pronto a toccare il cuore di nuovi giocatori, offrendo un'avventura emotivamente coinvolgente nella ricerca di equilibrio nel mondo magico descritto.