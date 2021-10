Kena Bridge of Spirits, la patch 1.08 apporta tante novità

Kena Bridge of Spirits era senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2021 per via del suo comparto artistico e grafico, ma anche per il gameplay. Molti utenti stavano aspettando con impazienza il rilascio dell’opera di Ember Labs, curiosi di scoprire se sarebbe davvero stato un ottimo titolo o se le aspettative erano gonfiate: come vi abbiamo detto nella nostra recensione, Kena Bridge of Spirits è un gioco molto valido e che merita un’opportunità da tutti coloro che ne sono interessati.

Al lancio del titolo, tuttavia, molti hanno lamentato un comparto tecnico non proprio eccellente e che necessitava di migliorie. Ember Labs ha fatto sapere che durante la serata di ieri è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per le versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e PC di Kena Bridge of Spirits. La patch 1.08 introduce una buona quantità di migliorie generali al titolo, più alcune molto specifiche.

Innanzitutto, sono stati corretti diversi bug con le collisioni e le animazioni, è stato sistemato il glitch del conteggio dei Rot nel villaggio ed è stata introdotta la possibilità di ridurre l’intensità del motion blur. Soltanto su PC è stato aggiunto il supporto alla modalità offline, sebbene Ember Labs fa notare che se sarà attiva non potremo ottenere achievements fino al prossimo login. Infine, anche la boss fight finale è stata rivista e migliorata, sebbene non venga specificato in che modo, chiaramente per evitare spoiler.

La lista delle patch notes non è poi così lunga come si potrebbe pensare, ma apporta delle modifiche molto specifiche a vari elementi di Kena Bridge of Spirits. Ember Labs ha sicuramente fatto centro con la sua ultima produzione che, ricordiamo a tutti, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Fateci sapere commentando in calce se anche voi state giocando a Kena Bridge of Spirits e soprattutto cosa ne pensate.