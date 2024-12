Kingdom Come Deliverance 2: ecco gli esigenti requisiti PC

Warhorse Studios ha rivelato i requisiti di sistema per Kingdom Come: Deliverance 2 (prenotabile su Amazon), in uscita a febbraio su PC e console. Gli sviluppatori hanno fornito dettagli precisi sulle specifiche hardware necessarie per far girare il gioco di ruolo open world su computer a varie risoluzioni e livelli di dettaglio. Nella tabella sottostante potete trovare i requisiti diffusi

Qualità bassa 1080p - 30 FPS Qualità media 1080p - 30 FPS Qualità media 1440p - 60 FPS Qualità Alta - 1080p - 30 FPS Qualità Alta - 1440p - 60 FPS Qualità Ultra - 2160 - 30fps CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 4070/ AMD Radeon RX 7800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080/ AMD Radeon RX 7900 XT RAM 16 GB di RAM 24 GB di RAM 24 GB di RAM 32 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Spazio di archiviazione 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD OS Windows 10 64-bit o recente Windows 10 64-bit o recente Windows 10 64-bit o recente Windows 10 64-bit o recente Windows 10 64-bit o recente Windows 10 64-bit o recente

I requisiti minimi per giocare a 1080p e 30 fps con impostazioni basse includono un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, 16 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 580. Per giocare a 1080p e 60 fps con qualità media servono invece componenti più recenti come un Intel i5-13600K o AMD Ryzen 5 7600X, 24 GB di RAM e una RTX 3060 o RX 6600 XT.

Per la risoluzione 1440p a 60 fps è necessaria una GPU leggermente più potente come la RTX 3060 Ti o RX 6700 XT. Infine, per giocare a 1080p e 30 fps con dettagli elevati serviranno 32 GB di RAM e una scheda video del calibro di RTX 2060 SUPER o RX 5700.

La pubblicazione di requisiti così dettagliati permette ai giocatori PC di valutare in anticipo se il proprio sistema sarà in grado di far girare adeguatamente il nuovo capitolo della serie, che sfrutterà (come il predecessore) il CryEngine.

Qua sotto, invece, potete visionare i dettagli della versione console, anche quelli legati a PS5 Pro, la nuova console mid gen di Sony.

Kingdom Come: Deliverance 2 si preannuncia come un titolo tecnicamente piuttosto esigente, in linea con le aspettative per un gioco di ruolo open world di nuova generazione. Gli sviluppatori hanno voluto fornire un ampio ventaglio di opzioni per adattarsi a diversi tipi di configurazioni hardware, quindi tutti dovrebbero avere la possibilità di giocarlo.