Kingdom Come Deliverance 2: come ottenere gratuitamente il cavallo (trofeo Un vecchio Amico)

Nei videogiochi ci sono tanti NPC molto importanti per il giocatore e tra questi spesso e volentieri figurano anche gli animali, specie quando hanno un utilità all’interno delle meccaniche di movimento. In Kingdom Come Deliverance questo NPC era Pebbles, o Lenticchia che dir si voglia; in Kingdom Come Deliverance 2 invece?

Pebbles ritorna per l’occasione e, a questo giro, è anche protagonista di un trofeo molto specifico che però alcuni giocatori potrebbero perdersi per strada. Ecco come bisogna fare!

Come ottenere il trofeo Un Vecchio Amico in Kingdom Come Deliverance 2

All’interno della trama di Kingdom Come Deliverance 2 Pebbles compare fin da subito, soltanto per venir rubato durante la quest Easy Riders, la seconda di tutto il gioco. Il cavallo, fortunatamente, non scompare definitivamente bensì va ritrovato con qualche ricerca ad hoc dopo aver cominciato la quest Wedding Crashers, ovvero la principale quest del gioco.

Trovare il cavallo permetterà di ottenere il trofeo “Un Vecchio Amico”, indispensabile per ottenere l’ambito trofeo di platino. Ecco cosa bisogna fare:

Raggiungiamo la città di Semine a sud-ovest di Troskowitz Cerchiamo il commerciante di cavalli Avviciniamoci a Lenticchia, il cavallo di colore Grigio e interagiamoci Parliamo col commerciante di Cavalli (che è disponibile soltanto durante le ore del giorno) Selezioniamo la voce “Lenticchia” Ora dovremo scegliere se:

pagare il cavallo 150 groschen (possiamo contrattare per farci abbassare il prezzo) convincere il commerciante a cederci gratuitamente il cavallo; avremo bisogno di almeno 7 punti in eloquenza per poter accedere a questa opzione A prescindere da quale opzione si è scelta, una volta entrati in possesso del cavallo si otterrà automaticamente il trofeo

Attenzione: per ottenere il trofeo dobbiamo entrare in possesso legalmente del cavallo!

Se rubiamo Lenticchia e scappiamo dalle guardie non otterremo nulla di utile in cambio!