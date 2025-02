Kingdom Come Deliverance 2: consigli per principianti

Il mondo del gaming ha accolto con grande entusiasmo il ritorno dell’RPG immersivo per eccellenza, Kingdom Come Deliverance. Con il suo sequel da noi recensito, Warhorse Studios sembra aver fatto ancora meglio, lavorando per affinare ulteriormente l’esperienza e sorprendendo il pubblico con un videogioco incredibilmente profondo sotto molteplici punti di vista.

Certo che comunque Kingdom Come Deliverance 2, se non si conoscono i trucchi (qui il nostro articolo dedicato), può essere un gioco ostico da affrontare proprio per la sua natura quasi simulativa! Proprio per questo e per chi si avvicina al gioco per la prima volta, vediamo insieme quali sono i migliori consigli che si possono seguire in Kingdom Come Deliverance 2 per semplificare le prime ore di gioco!

Come salvare gratuitamente in Kingdom Come Deliverance 2

Il nostro caro Henry, in KCD2, deve sottostare alle stesse regole che ne determinavano vita e morte nel primo capitolo; questo significa che il salvataggio non è libero come nella maggioranza degli altri videogiochi ma sottostà all’utilizzo della grappa del salvatore, un consumabile realizzabile con delle risorse.

In realtà con un po’ di furbizia è possibile salvare comunque gratuitamente all’interno del gioco. Questo perché nel menù di pausa esiste il pulsante “salva e torna al menù principale” che permette di creare un salvataggio manuale!

A questo punto basta fare nella seguente maniera:

effettuiamo un salvataggio tornando al menu principale carichiamolo e torniamo al gioco craftiamo una grappa del salvatore utilizziamola per creare un punto di salvataggio carichiamo il punto di salvataggio creato tornando al menu principale

Torneremo in gioco con ancora la nostra grappa e con anche il punto di salvataggio che abbiamo creato bevendola, dandoci di datto 2 slot diversi a cui appoggiarci!

Come mangiare gratis in Kingdom Come Deliverance 2

Mangiare è molto importante all’interno del contesto del gioco in quanto permette il ripristino della saluta e di altri valori. Mangiare di per sé non è difficile: è possibile rubare molo facilmente la zuppa presso accampamenti, taverne, bagni pubblici e così via.

Una volta che si acquista in maniera permanente un letto (o lo si affitta presso una locanda) è invece possibile mangiare zuppa in maniera completamente gratuita, di fatto risolvendo il problema del cibo (che è pericoloso alle difficoltà più alte).

Come ottenere gratis le armi migliori di Kingdom Come Deliverance 2

Nel titolo di Warhorse Studio rubare è la maniera più conveniente per ottenere armi, armature e in generale strumenti di buona qualità; il problema è che questi risulteranno poi marchiati con un bollino che ne indica la natura criminosa!

Quello che è bene sapere è che dopo un determinato numero di ore di gioco (e queste dipendono da diversi valori) un oggetto smette di essere considerato come rubato. Questo significa che è possibile rubare, nascondere gli oggetti da qualche parte e poi tornare a prenderli in maniera del tutto sicura!

In questa maniera ottenere armi e armature di buona qualità è semplicissimo in quanto risparmiare soldi diventa facilissimo. Poiché le statistiche di armi e armature dipendono dal loro stato di utilizzo e considerando quanto è economico riparare un oggetto invece di comprarlo, è chiaro che la strategia più efficiente prevede semplicemente che il giocatore:

rubi oggetti attendi settimane di tempo in game per eliminare lo status “rubato” ripari gli oggetti li equipaggi

Chiaramente rubare un oggetto è considerato un crimine dal sistema del gioco, motivo per cui è importante assicurarsi di non essere visti o intercettati da guardie o altre figure!

L’abito fa il monaco

In Kingdom Come Deliverance 2 gli abiti sono molto importanti perché permettono di affrontare situazioni diverse con maggiore efficienza. La cosa migliore da fare è costruire tre diversi outfit per tre diversi scopi:

un outfit per il combattimento con armatura persante

un outfit che aumenti al massimo il carisma per gestire al meglio le conversazioni

un outfit con indumenti che rendano più semplice commettere crimini senza farsi scoprire

Durante le prime fasi del gioco è possibile reperire facilmente un abito con un elevato bonus al carisma, il tutto dal sarto di Troskowitz. Per farlo è necessario semplicemente rubare il cappotto presente nella scaffale frontale dopo aver distratto il sarto, magari rompendo una finestra con una pietra.

Tra pozioni e bicchierini

Bere in Kingdom Come Deliverance 2 può effettivamente fare la differenza ed è importante per questo portarsi dietro sempre un minimo di alchol o di pozioni. Le motivazioni sono differenti: