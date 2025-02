Kingdom Come Deliverance 2: tutte le mappe del tesoro

Pensavate che le mappe del tesoro erano soltanto una cosa da pirati? Vi sbagliavate di grosso! Anche nel medioevo si facevano uso di queste mappe per segnalare la presenza di tesori e oggetti, sebbene magari senza la famosa X rossa o i teschi incrociati. In Kingdom Come Deliverance 2 ci sono diverse mappe del tesoro tra cui quattro molto importanti per ricompense offerte al giocatore, permettendo a quest'ultimo di ottenere un ricco vantaggio se riesce a trovarle.

Capire però a cosa si riferiscono le mappe del tesoro non è sempre facile: è qui che entriamo in gioco noi, che ti aiutiamo a capire che pesci prendere per trovare questi tesori.

Vediamo comunque tutto quello che bisogna sapere sulle mappe del tesoro in Kingdom Come Deliverance 2.

Come si trovano le mappe del tesoro?

Le mappe del tesoro si ricevono come risultato di un interazione casuale con altri viandanti per le strade del mondo di gioco, ne più ne meno. Questo significa che la maniera migliore per entrare in possesso di queste mappe è, semplicemente, quella di passeggiare ed esplorare il bellissimo universo costruito da Warhorse Games.

Le prime due mappe si riferiscono a tesori che si trovano nella regione di Trosky, terza e quarta mappa, invece, si riferiscono a tesori nascosti nella regione di Kuttenberg. Questa seconda regione è raggiungibile soltanto dopo aver completato le prime 12 missioni principali.

Le mappe sono scarabocchi con indicazioni piuttosto vaghe sulle posizioni degli oggetti e delle casse, motivo per cui non c'è niente da vergognarsi nel cercare aiuto!

Mappa del tesoro numero 1 (Regione di Trosky)

La prima mappa del tesoro conduce il giocatore all'interno di una location chiamata Cave In Apollonia, ovvero una caverna che si trova nella zona nord orientale della prima regione del gioco.

Il percorso migliore per raggiungere questo luogo è prendere la strada settentrionale che parte da Trotsky Castle e seguirla fino a raggiungere il primo bivio; a quest'ultimo poi è necessario andare verso sud per poi trovare la caverna sul lato destro.

Esplorando la caverna è possibile trovare una stanza con una cassa del tesoro da aprire utilizzando la chiave che si trova all'interno di un teschio spezzato che riposa all'interno di un sacco di iuta, sempre nella stessa stanze.

Mappa del tesoro numero 2 (Regione di Trosky)

La mappa del tesoro numero due porta il giocatore all'interno di un piccolo complesso di dirupi poco a nord di Rocktower Pond, ovvero il lago che si trova nella zona occidentale della zona di Trosky. Partendo dal dito del diavolo è necessario seguire i due tronchi che fanno da ponte sopra i dirupi e dirigersi verso sud, inoltrandosi nella piccola foresta fino a doversi gettare su una formazione rocciosa posizionata nel mezzo del dirupo.

Nel video qui sotto trovate una videoguida molto utile per orientarsi all'interno dei dirupi.

Mappa del tesoro numero 3 (Regione di Kuttenberg)

La terza mappa del tesoro è la prima che porta a un tesoro nascosto all'interno della regione di Kuttenberg, più nello specifico nel sistema sotterraneo che circonda la città di Kuttenberg.

Partendo dalla porta occidentale della città è necessario andare verso sud, seguendo la strada sterrata che passa poi per le case diroccate; esploriamo una di quelle più vicine al fossato che separa il muro di cinta della città dall'esterno e troviamo al suo interno l'ingresso per un sistema di caverne.

Proseguiamo per le caverne fino a trovare il primo bivio; a questo prendiamo la strada di sinistra; al successivo bivio prendiamo la strada di destra e al successivo trivio prendiamo nuovamente la strada di destra. Troveremo il nostro tesoro all'interno di un piccolo sacchetto sopra un mucchio di mattoni, in un pertugio. All'interno di questo sacchetto troveremo anche il libro "La forza di un cavaliere III"!

Mappa del tesoro numero 4 (Regione di Kuttenberg)

L'ultima mappa del tesoro si trova nelle immediate vicinanze del Millstone Quarry, un cava che si trova nella zona a sud di Bylany, un piccolo villaggio posizionato nella parte sud-orientale della regione di Kuttenberg. Bylani si trova a sud della città di Miskowitz e partendo dalla strada che esce a sud del villaggio è possibile raggiungere il nostro tesoro nel giro di qualche minuto.

Seguendo la strada che da Bylany verso sud a un certo punto si raggiunge una foresta e si attraversa un fiume; iniziamo a dare un'occhiata al terreno per trovare tante mole da mulino semidistrutte; seguiamole e seguiamo parzialmente il corso d'acqua. Dopo un paio di minuti arriveremo a una pozzanghera in cui è semi interrata una cassa, il nostro quarto e ultimo tesoro.