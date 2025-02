Kingdom Come Deliverance 2: tutte le romance (guida dettagliata)

Esattamente come nel primo capitolo, anche in Kingdom Come Deliverance 2 le romance con alcuni personaggi non giocanti hanno un certo rilievo. Parliamo infatti di una meccanica molto apprezzata dai giocatori che permettono di dare ancora più profondita al protagonista e al suo impatto nel mondo.

Durante il corso della sua avventura per le terre della Boemia, Henry può interagire con diversi personaggi non giocanti con cui può flirtare o costruire un rapporto più profondo. Portando avanti la relazione con un NPC, inoltre, è possibile ottenere anche altri vantaggi diretti come bonus temporanei alle statistiche dello stesso!

Vediamo in questa guida alle romance di Kingdom Come Deliverance 2 come conquistare tutte le pulzelle (e non solo) della Boemia!

Guida alla romance con Klara in Kingdom Come Deliverance 2

La romance con Klara comincia durante il corso della quest "Back in the Saddle"; dopo ver combattuto con Micheal ci si ritroverà a parlare con Klara che si occuperà di curare le nostre ferite.

Durante la conversazione scegliamo l'opzione "I can't say no to a comely lady" e poi, dopo essere andati nella foresta con lei a raccogliere erbe medicinali, scegliamo l'opzione "i think she's called Klara".

Successivamente potremo portare la relazione a una livello successivo durante la quest "The Finger Of God" quando Klara ci chiederà di aiutarla a gestire Mark e Zwerk, 2 feriti. In questo caso dovremo curare correttamente i feriti in questione seguendo questo procedimento:

Per curare Mark dobbiamo: pulire la ferita con la grappa bendarlo dargli una pozione antidolorifica

Per curare Zwerk dobbiamo: Pulire la ferita con la grappa ricucire la ferita bendare la ferita spalmare l'infuso di camomilla dargli un po' di vino



Torniamo da Klara e diciamogli che abbiamo finito con il lavoro; chiediamole altrettanto e selezioniamo la voce “There must be someone you care about”; a questo punto potremo scegliere tra "“No walk today” o "getting a drink." per effettivare attivare la romance con il personaggio. Potremo "suggellare" questa Romance raggiungendo la casupola di Klara e interagendo con il letto.

Guida alla romance con Rosa in Kingdom Come Deliverance 2

Rosa Ruthard è la figlia del lord Ruthard ed è un NPC che si incontra la prima volta che si arriva all'omonimo palazzo nel tentativo di suggellare un'alleanza tra le parti. Questo NPC è fondamentale per infiltrarsi dentro Malesov Castle e pertanto è impossibile non imabttersi in lui durante il corso di un playthrough.

Interagendo con il personaggio questo ci chiederà di trovare per lei un libro (lo si può trovare dentro la stanza della moglie di Otto Von Bergow); leggendo il libro e interagendo nuovamente con Rosa si può effettivamente iniziare il processo necessario alla romance. A differenza di Klara è necessario avere molto sviluppato il parametro della cultura, in quanto ci sarà necessario per sbloccare determinate opzioni di dialogo.

Confermiamo a Rosa di aver capito che è lei l'autrice del libro e aiutiamola a completare il finale dicendogli che dovrebbe parlare di una donna con intenzioni nobili; Rosa ci chiederà di ritrarla in un dipinto ponendo fine alla prima parte della romance.

Successivamente, quando buona parte dei personaggi saranno a Robarsch per motivazioni di Trama, Henry e Rosa dovranno infiltrarsi silenziosamente a Ruthard; per fare ciò dovremo attraversare tunnel sotterranei di vario tipo. Assicuriamoci di evitare che Rosa si bagni con l'acqua delle pozzanghere selezionando l'opzione dedicata!

Una volta rientrati a palazzo ci ritroveremo nella camera da Letto di Rosa; qui selezioniamo le seguenti opzioni di dialogo:

"It will be alright" "Allies are our most valuable asset" "Maybe it won't be necessary"

A questo punto avremo la possibilità di baciare Rosa, coronando la nostra romance!

Guida alla romance con Katherine in Kingdom Come Deliverance 2

Il personaggio di Katherine è tra i tre "principali" forse il più complesso da gestire in quanto non gestito da una scelta singola, ma più dal generico comportamento del nostro Henry durante il corso del gioco.

Per prima cosa Katherine inizialmente tende ad essere molto fredda nei confronti di Henry, almeno fino a che non si arriva a metà campagna di gioco, quando per ragioni di trama ci viene mostrato il perché Katherine si comporti così.

Da questo punto in poi bisogna fare attenzione a completare correttamente due particolari quest secondarie: "The Fifth Commandment" e "The Stalker".

In "The Fifth Commandment" è necessario fare si che la giustizia faccia il suo corso: in questo caso possiamo scegliere di far uccidere il serial killer a Katherine o di comunicare il fatto all'ufficiale giudiziario di Kuttenberg.

"The Stalker", invece, è una quest che va completata prima di completare la quest principale "The Lion's Den"

Ecco un breve riassunto di cosa bisogna fare

Una volta all'accampamento di Sigismondo è necessario aspettare sera per far partire la cutscene in cui Katherine fa il bagno a Henry.

Parliamo con Katherine per sentire la sua confessione: c'è una persona strana che la osserva e che le ha rubato una scarpa; questo farà attivare la missione Stalker

Spieghiamo a Katherine che ci affideremo al nostro cane per trovarlo

Interagiamo col cane e selezioniamo la scarpa di Katherine; seguiamo il cane per l'accampamento

Vedremo la scarpa all'interno di una tend sorvegliata da un NPC di nome Chakan con abbigliamento completamente rosso; ora devemo scegliere come interagire con lui (possiamo corromperlo, sconfiggerlo in un combattimento, intimidirlo, etc).

Dopo aver "risolo" il problema avremo completato la quest e Katherine inizierà a guardarci con occhi diversi.

Se avremo fatto tutto been più avanti nella trama, durante la quest "The Italian Job" avremo la possibilità di avere con lei la prima interazione romantica.

Per poterlo fare assicuriamoci di comportarci nella seguente maniera:

Dopo aver liberato gli ostaggi durante la quest The Italian Job ci verrà chiesto di parlare con Zizka NON ANDIAMO da Zizka, bensì esploriamo il cortile e cerchiamo una sala del conio; una delle porte della sala conduce a una scalinata a chiocciola. Saliamo fino a trovare Katherine e interagiamo con lei Scegliamo l'opzione "You look pretty" (opzionale) volendo possiamo farle complimenti riguardanti la scollatura, ci farà ottenere un piccolo bonus alla reputazione

Un altro bonus alla reputazione lo potremo ottenere durante la quest "Civitas Pragensis", quando potremo scegliere di preparare un panino per Katherine. Interagendo poi con lui potremo "flirtare" chiedendole se c'è posto nel suo letto, cosa che ci farà ricevere un altro piccolo bonus alla reputazione

Arriviamo quindi alla parte finale: durante la quest "Hunger and Despair" ci saranno le ultime scelte che ci permetteranno di suggellare il rapporto tra Henry e Katherine.