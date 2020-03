Kingdom Hearts: due nuovi giochi della saga sono in sviluppo, lo conferma Nomura

La prima, gigantesca saga di Kingdom Hearts, quella denominata come la saga del Dark Seeker è giunta al termine con il terzo capitolo uscito a gennaio 2019. Il finale dell’ultimo episodio ha però lasciato molti interrogativi e il DLC Re:Mind non ha fatto altro che ampliare le domande che si sono posti gli appassionati. Sono già molteplici le teorie su come potrà proseguire in futuro il crossover tra i mondi Square Enix e Disney, ma questa volta la parola l’ha voluta prendere Tetsuya Nomura, il game director ed ideatore dell’intera saga.

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di Dengeki PlayStation, Nomura ha confermato che oltre al titolo mobile Kingdom Hearts Dark Road, che si concentrerà sul raccontare il passato di Young Xehanort, ci sono ancora altri due giochi del franchise nel pieno dello sviluppo, e uno di questi due arriverà molto presto.

Durante lo scorso gennaio, lo stesso Nomura aveva confermato che Square Enix stava intensificando le proprie energie sull’IP di Kingdom Hearts, dichiarando che al momento ci sono ben due team separati dedicati a creare giochi per la serie. Al momento non abbiamo altri dettagli riguardo i prossimi titoli del franchise, ma stando a Nomura sembra che non ci sia troppo da aspettare per vedere l’annuncio di un nuovo Kingdom Hearts.

Non ci resta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo da parte di Square Enix, compagnia che al momento si sta concentrando di più sul lancio dell’attesissimo Final Fantasy 7 Remake, che debutterà sul mercato il prossimo 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4. Cosa vi aspettate dai prossimi progetti della saga di Kingdom Hearts?