Kingdom Hearts Dark Road è il titolo ufficiale del nuovo gioco mobile su Xehanort

Un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato l’annuncio da parte di Square Enix di un nuovo titolo della saga di Kingdom Hearts per il mercato mobile. Project Xehanort si è presentato insieme a pochissime altre informazioni, presentando un nome provvisorio e che sarebbe stato sostituito da quello ufficiale solo pochi giorni dopo, tramite una selezione dei nomi proposti proprio dagli appassionati della saga.

Ora ci siamo, e in anticipo sui tempi l’account ufficiale di Twitter del prossimo gioco su Xehanort ha rivelato che il titolo si chiamerà Kingdom Hearts Dark Road. Insieme a questa nuova rivelazione non sono state rilasciate altre informazioni e sembra che ci sarà da aspettare fino a metà febbraio per capire in modo definitivo che tipo di esperienza mobile il nuovo titolo ha intenzione di proporre ai giocatori.

