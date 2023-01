La saga di Kingdom Hearts ha sempre saputo reinventarsi in qualche modo nel corso delle ere. La sua natura poliedrica, però, connette ogni singolo frammento narrativo con una trama che definire complessa è un eufemismo. In tutto questo troviamo l’amore solido dei fan di sempre che sono letteralmente cresciuti con questi videogiochi e che, almeno per adesso, restano in attesa di novità inerenti agli ultimi annunci usciti. Finalmente sappiamo qualcosa di più su Kingdom Hearts: Missing Link, il nuovo titolo dedicato al mondo del mobile.

Queste informazioni arrivano direttamente da Square Enix e da alcuni fortunati giocatori che hanno avuto modo di provare la beta a numero chiuso, resa disponibile durante questo mese, di Kingdom Herts: Missing Link. Attraverso le loro esperienze e tramite siliconera.com possiamo quindi cominciare ad apprendere qualche informazione inedita sul gameplay e sulla personalizzazione disponibile per i vari personaggi in game.

Sul sito sono state quindi snocciolate tutte queste nuove informazioni. Secondo quanto riportato sembra che in Kingdom Hearts: Missing Link si distanzierà da tutti i videogiochi dello stesso stampo precedentemente usciti su mobile, trasponendo le proprie vicende in 3D (i giochi di KH usciti su smartphone fino ad oggi sono stati realizzati sempre in 2D), inoltre gli appassionati avranno la possibilità di creare il proprio avatar con una personalizzazione piuttosto ampia dal punto di vista estetico (si potrà infatti scegliere tra vestiti, accessori ecc.ecc.).

Parlando del gameply, per adesso sappiamo che i giocatori di Kingdom Hearts: Missing Link potranno scegliere di approcciare questa esperienza in due modi distinti: GPS e Gamepad. Se si opterà per Gamepad si potrà controllare la situazione tramite il pad sullo schermo, tenendo sotto controllo ogni aspetto del momento. Con la modalità GPS, invece, è tutta un’altra storia. Attivandola s’inserirà una sorta di “pilota automatico” che terrà conto dei movimenti del giocatore quando non gioca (il suo camminare e correre, ad esempio) gestendo alcune fasi di gioco in totale autonomia. Una sorta di ibrido in cui quello che si sceglierà di fare anche fuori dal gioco dovrebbe influire sul suo stesso progresso.

Per adesso non abbiamo ancora una data d’uscita per Kingdom Hearts: Missing Link, anche se non dubitiamo che gli appassionati troveranno il modo di “dominare” il gioco in due, restando in attesa anche delle informazioni inerenti agli altri progetti.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.