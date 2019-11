Kojima Productions, dopo Death Stranding un gioco horror è sempre più probabile

Archiviato il lancio di Death Stranding c’è molta curiosità sul prossimo progetto dello studio Kojima Productions e del suo fondatore. Il padre del genere stealth, infatti, dopo l’esperienza di P.T. anche recentemente aveva parlato in maniera molto aperta (e vaga) della sua intenzione di avere un’altra possibilità di poter lavorare su un gioco del genere horror dopo il fallimento del progetto Silent Hills.

Su Twitter Hideo Kojima, avido consumatore di film e serie tv, ha spiegato di voler risvegliare il suo animo horror guardando una serie di film appartenenti a questo genere: “The Eye è un horror thailandese che avevo affittato mentre stavo lavorando su P.T. ma ho avuto troppa paura per arrivare sino alla fine”. Kojima spiega di essere rimasto spaventato anche dalla copertina e per questo aveva preferito affittare soltanto il disco. Infine, il dubbio: “Riuscirò a finire di vederlo?”.

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt

