Konami smette di produrre videogiochi, chiuderanno le tre divisioni

In questi ultimi anni abbiamo assistito a un forte cambio di direzione da parte di Konami, a causa del quale molte delle iconiche saghe videoludiche sono poi sparite in fretta dal mercato. Attualmente la compagnia giapponese si è dedicata moltissimo su quei pochi brand che ha deciso di continuare a supportare con diverse nuove iterazioni; come per esempio la saga calcistica di Pro Evolution Soccer.

Ad oggi, però, ci arriva una notizia che non farà sicuramente molto piacere a coloro che si aspettavano un grande ritorno di Konami. Proprio di recente la divisione Digital Entertaiment della compagnia giapponese ha confermato tramite il proprio sito una riorganizzazione interna dell’azienda. Quel che c’è da sottolineare è la chiusura di tre divisioni indicate alla produzione di videogiochi, una novità che non fa altro che impensierire gli appassionati.

Nate circa sei anni fa, non abbiamo mai avuto troppi indizi sia su quel che hanno fatto queste tre divisioni e nemmeno del personale che ci ha lavorato. Per ora non sappiamo quale sarà il destino di Konami e se la scelta definirà la chiusura definitiva della produzione videoludica, o se in futuro le cose cambieranno. Quale sarà quindi il destino di alcune delle serie di punta come Pro Evolution Soccer, Metal Gear, Silent Hill, Bomberman o Castlevania?

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

Difficile dirlo al momento, ma i primi pensieri che ci vengono in mente è che Konami abbia ormai deciso di seguire la strada intrapresa ormai qualche anno fa; ovevro andando ad abbandonare lo sviluppo di nuovi videogiochi. Quale sarà, quindi, il destino di tutte le iconiche IP che la compagnia ci ha regalato in tutti questi anni? Come avete presto questa notizia improvvisa? fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata.