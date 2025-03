La Basilica di San Pietro si fa virtuale con Minecraft Education

La tecnologia incontra la storia millenaria in un'esperienza educativa che trasforma la Basilica di San Pietro in un'avventura interattiva per studenti di tutto il mondo. Il progetto "Peter Is Here", frutto della collaborazione tra Minecraft Education, la Basilica di San Pietro e Microsoft, porta nelle aule scolastiche un viaggio virtuale attraverso secoli di arte, fede e architettura. Questa iniziativa rappresenta un esempio innovativo di come l'intelligenza artificiale possa diventare strumento di trasmissione culturale, rendendo accessibile a giovani generazioni uno dei monumenti più significativi della cristianità attraverso la familiare interfaccia del videogioco educativo.

L'intelligenza artificiale diventa protagonista di un'esperienza educativa che reinventa il modo di raccontare il patrimonio culturale. Microsoft Copilot ha guidato la ricerca storica, mentre altre tecnologie come Microsoft Designer, Visual Studio e GitHub Copilot hanno contribuito a creare asset visivi e meccaniche di gioco coinvolgenti. La piattaforma si avvale anche di Azure OpenAI GPT-4.0 per garantire contenuti adatti all'età degli studenti.

Il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, ha espresso entusiasmo per come questo strumento possa favorire "un'autentica immersione in questo cammino di conoscenza e riflessione", sottolineando la capacità del gioco di rappresentare la dimensione spirituale, artistica e architettonica della Basilica.

Gli istituti cattolici internazionali e le scuole italiane saranno i primi a integrare questa risorsa nei propri programmi didattici. Brad Smith, Vice Chairman e Presidente di Microsoft, ha evidenziato come questa partnership rappresenti un passo significativo: "Siamo riusciti a consegnare la cultura, la religione e il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei bambini di ogni paese del mondo."

Gli studenti potranno esplorare virtualmente la Basilica, scoprirne la storia attraverso eventi chiave e partecipare a sfide di restauro virtuale, combinando apprendimento e divertimento in un'unica esperienza. L'interattività diventa così veicolo di conoscenza profonda, rendendo tangibile ciò che altrimenti resterebbe confinato nei libri di testo.

"Peter Is Here" non nasce dal nulla, ma si sviluppa dall'esperienza "La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience" lanciata lo scorso novembre. Questa continuità dimostra l'impegno a lungo termine di Microsoft e del Vaticano nel rendere accessibile il patrimonio culturale attraverso strumenti digitali innovativi.

La FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative) e l'Istituto Massimo sono stati coinvolti fin dalle prime fasi grazie al supporto di MR Digital, specialista nel settore Education. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di testare il gioco e condividere le proprie esperienze, dimostrando il valore educativo dell'iniziativa.

Il lancio di questa piattaforma si inserisce strategicamente nel periodo che precede il Giubileo 2025, denominato "Giubileo della Speranza", che si prevede porterà in Italia circa 30 milioni di turisti aggiuntivi. La dimensione digitale diventa così complementare all'esperienza fisica, preparando visitatori e pellegrini alla scoperta di uno dei monumenti più visitati al mondo.

Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, ha proposto di adottare "Peter Is Here" come gioco ufficiale per la seconda Giornata Mondiale dei Bambini nel settembre 2026, immaginando "una intera giornata di gioco coinvolgendo genitori, bambini e nonni per scoprire uno dei luoghi principali della nostra fede".

Accessibilità e risorse per educatori

"Peter is Here" è ora disponibile nella libreria di Minecraft Education per tutti gli utenti con licenza. Gli insegnanti possono accedere gratuitamente a una versione di prova scaricando l'applicazione e utilizzando il proprio account Office 365 o Microsoft 365 Education.

Per facilitare l'integrazione nelle attività didattiche, il pacchetto include presentazioni PowerPoint pronte all'uso e quaderni di lavoro per gli studenti, creando un ecosistema educativo completo attorno all'esperienza virtuale. La tecnologia educativa diventa così non solo strumento di apprendimento, ma anche risorsa per ripensare la didattica tradizionale in chiave innovativa.