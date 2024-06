Steam, ecco i controller più utilizzati sulla piattaforma di Valve

Valve ha recentemente rilasciato dei dati su Steam che riguardano l'uso dei controller per videogiochi, mostrando le preferenze dei suoi utenti e le tendenze attuali del mercato. L'aggiornamento ha rivelato che, dal 2018 ad oggi, l'impiego medio dei controller è aumentato considerevolmente, passando dal 5% al 15%. Questo incremento triplicato suggerisce un crescente interesse verso questa modalità di gioco all'interno della piattaforma.

Un dato interessante è che il 42% dei controller utilizzati su Steam sfrutta Steam Input, sistema integrato per la gestione dei controller, significando una sua notevole diffusione tra i gamers. Nonostante ciò, la maggioranza degli utenti PC tende ancora a preferire la tradizionale combinazione di mouse e tastiera per molti generi di giochi.

Analizzando i dati specifici sui tipi di controller più usati, emerge che i controller Xbox (acquistabili su Amazon) rappresentano il 59% del totale, posizionandosi così in cima alla lista grazie alla loro compatibilità intrinseca con Windows. I controller PlayStation seguono con il 26%, mostrando una crescita notevole data la loro introduzione relativamente recente nel contesto gameplay PC. Steam Deck, che è anche una console portatile oltre che un controller, copre il 10% delle preferenze.

In risposta a queste tendenze, Valve ha potenziato il supporto per i controller, migliorando funzionalità come la modalità Big Picture, un nuovo strumento di configurazione per i controller, e la possibilità di mirare usando il giroscopio. Sono stati inoltre ampliati i menù virtuali e potenziato il supporto dedicato per i controller Xbox e PlayStation. In concomitanza con questi aggiornamenti, Valve ha anche lanciato la beta di Game Recording, permettendo agli utenti di registrare e condividere momenti salienti del gameplay direttamente tramite Steam.