La follia del giorno: finire Super Mario 64 in 20 minuti da bendato

Bubzia, uno speedrunner molto celebre fra lgi appassionati di queste competizioni, ha stabilito un nuovo record mondiale completando Super Mario 64 in meno di 20 minuti giocando bendato. L'impresa è stata realizzata utilizzando solo i suoni e la memoria come punti di riferimento, migliorando il precedente record, sempre detenuto da lui, di oltre 40 secondi.

Questo risultato straordinario è frutto di un intenso allenamento durato 10 mesi. Bubzia ha dichiarato: "Dopo 10 mesi di tetativi senza sosta, 118 giorni passati in stream per fare pratica, test su test per memorizzare tutto e tanto altro ancora, l'obiettivo più ambizioso per quanto concerne le speedrun di Super Mario 64 (che potete giocare su Nintendo Switch abbonandovi al servizio online tramite Amazon) da bendati, è stato finalmente stato raggiunto."

Sono incredibilmente felice di aver superato tutte le difficoltà a cui mi ha sottoposto questa sfida

Lo speedrunner ha sottolineato l'importanza della sua community nel raggiungimento di questo traguardo: "La parte più importante del traguardo raggiunto, e del nuovo record del mondo conseguito, è la mia fantastica e gentilissima community. Vi ringrazio tantissimo tutti quanti!"

Bubzia ha notato un aumento significativo dell'interesse per le speedrun da bendati nell'ultimo anno, constatando che il trend è aumentato non solo con i suoi tentativi ma anche con quelli di numerosi altri "speedrunner". Nonostante il successo ottenuto, il giocatore ritiene che ci sia ancora margine di miglioramento nella sua performance, motivo per il quale una volta conseguite altre sfide ricomincerà ad allenarsi per migliorare il suo risultato attuale.

Per il futuro più immediato, invece, Bubzia ha annunciato di voler affrontare una nuova sfida: superare il record delle 70 stelle raccolte giocando bendato in Super Mario 64, dimostrando ancora una volta le sue straordinarie capacità da speedrunner nel superare i limiti del gioco.