La grafica di Hellblade II è spaccamascella

Durante i The Game Awards, Ninja Theory e Xbox hanno diffuso un nuovo, incredibile, trailer di Hellblade II e tutti sono rimasti abbastanza sbalorditi dalla qualità tecnica della produzione.

Al di là dei discorsi degli appassionati e della critica, è interessante l'opinione di Digital Foundry che ha parlato di un impatto davvero incredibile e molto sorprendente.

Nel dettaglio, Oliver di DF ha banalmente detto che:

Il gioco sembra irreale

Il rendering facciale è di una qualità incredibile

Alcuni scatti dei personaggi sembrano assolutamente folli

Per non parlare ovviamente degli effetti particellari, dell'illuminazione e di tantissimo altro presente nel trailer.

Insomma, sicuramente ci sarà da attendere per capire se questo titolo riuscirà a convincerci dal punto di vista narrativo e di gameplay, ma senza dubbio possiamo rimanere tranquilli sulla parte puramente grafica del prodotto.

Ovviamente è lecito non aspettarsi un God of War, visto che Hellblade è prima di tutto un'avventura narrativa con elementi puzzle e qualche combattimento inserito all'interno del contesto di gioco. Ma ci aspettiamo comunque dei miglioramenti in tal senso.