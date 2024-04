La maggior parte dei giocatori riesce a percepire la differenza tra 30 e 60FPS a discapito della scienza

Una settimana fa, in seguito alla pubblicazione di uno studio secondo il quale molte persone non riuscirebbero a distinguere i 30 FPS dai 60 FPS, vi abbiamo domandato se voi, da videogiocatori, riuscite invece a notarla. Qual è stato il risultato? Scopriamolo in questo articolo.

Riesci a notare la differenza di FPS quando giochi? Sopra i 30 FPS non vedo differenze (8%) Noto la differenza tra 30 FPS e 60 FPS (33%) Noto la differenza oltre i 60 FPS (28%) Noto la differenza anche sopra i 120 FPS (31%) Totale voti: 2064 Il sondaggio è chiuso dal 10/04/2024

Le risposte sono state a dir poco schiaccianti: su un totale di 2.064 voti, il 33% di coloro che hanno risposto ha affermato di notare la differenza tra i 30 e i 60 FPS, il 28% la nota oltre i 60 FPS e il 31% afferma addirittura di notarla anche sopra i 120 FPS. Solo l'8%, dunque, rivela di non riuscire a percepire le differenze sopra i 30 FPS, confermando le ipotesi dello studio "The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds", pubblicato sulla rivista accademica Plos One.

Come vi avevamo raccontato nell'articolo dedicato, le persone con una maggiore capacità di percepire gli FPS potrebbero avere un vantaggio nel localizzare o seguire oggetti in rapido movimento all'interno dei videogiochi. Ovviamente, probabilmente la maggior parte dei nostri lettori percepisce la differenza proprio perché è abituata a giocare, avendo, dunque, "allenato" la propria vista.

E voi le percepite le differenze di FPS oppure non vi cambia nulla tra i 30 e i 60? Fatecelo sapere nei commenti!