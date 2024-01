La mod pokemon di Palworld bloccata da Nintendo, chi l'avrebbe mai detto?

Palworld, il gioco multiplayer di crafting e sopravvivenza, sta cominciando a farsi notare da Nintendo e non solo per la sua somiglianza, ma anche per l'utilizzo di mod non proprio "a norma".

Il noto YouTuber ToastedShoes aveva postato un breve video su X, dando uno sguardo alla sua peculiare mod che sostituiva tutti i "pals" di Palworld con alcuni Pokémon. Tuttavia, l'euforia è stata di breve durata, poiché Nintendo ha rapidamente presentato un reclamo contro il video, ottenendone la rimozione (chi lo avrebbe mai detto?)

"ToastedShoes ha scritto su X: 'Nintendo è venuta per me, per favore tenetemi nei vostri pensieri e preghiere", ha dichiarato il creatore di contenuti, apparentemente colpito dall'intervento del colosso videoludico.

Palworld, che ha già attirato oltre 7 milioni di giocatori, ha suscitato polemiche per i suoi design delle creature, che alcuni accusano di infrangere i diritti di Nintendo. Tuttavia, la software house Pocket Pair, sviluppatrice del gioco, ha dichiarato che il supporto alle mod sarà aggiunto successivamente, alleviando le preoccupazioni dei fan desiderosi di personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Chiaramente, la situazione solleva interrogativi sul futuro di Palworld e sulla possibilità che Nintendo agisca legalmente contro gli sviluppatori. Fino ad ora, sembra che Nintendo abbia preferito rimuovere il video di ToastedShoes invece di affrontare direttamente la controversia sui diritti d'autore, ma chissà cosa accadrà in futuro.

Il creatore di contenuti, originariamente intenzionato a condividere gratuitamente la sua mod con tutti, ora annuncia di "procedere con cautela" e come dargli torto?