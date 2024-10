La modalità performance del remake di Silent HIll 2 non convince del tutto

Il remake di Silent Hill 2 su PS5 offre due modalità grafiche: una a 30 fps e l’altra a 60 fps. Un’analisi comparativa condotta da ElAnalistaDeBits ha confermato quello di cui vi avevamo già parlato nella nostra recensione, ovvero che, sorprendentemente, la modalità qualità, a 30 fps, offre un’esperienza complessivamente migliore.

In modalità qualità, il gioco gira a 1440p dinamici e 30 fps, garantendo una resa visiva più ricca, con effetti visivi e post-processing di alta qualità. Al contrario, la modalità prestazioni scende a 1080p dinamici per mantenere i 60 fps, ma oltre a mostrare degli evidenti compromessi, specialmente in quelle scene dove l’illuminazione e la gestione delle ombre dovrebbero compiere la maggior parte del lavoro, non riesce a mantenere i 60 fps stabili nelle situazioni più concitate.

Bloober Team, ha sfruttato il motore grafico Unreal Engine 5, il quale, pur offrendo un’ottima qualità visiva, mette a dura prova l'hardware della PS5, richiedendo un'ottimizzazione maggiore. Per ottenere 60 fps, il gioco riduce alcuni dettagli grafici, come la nebbia volumetrica e i riflessi, compromettendo in parte l'atmosfera e la qualità visiva generale.

Per chi desidera un’esperienza visiva più fedele, soprattutto negli interni e nelle scene più elaborate, la modalità a 30 fps risulta preferibile, un caso raro per i giochi moderni che solitamente spingono verso frame rate più alti.

Il PC sarà probabilmente la piattaforma migliore, per chi ha un hardware adatto, grazie a una maggiore flessibilità in termini di risoluzione e impostazioni grafiche. Tuttavia, molto dipenderà dall’ottimizzazione del gioco per questa piattaforma.

In conclusione, Silent Hill 2 (che potete preordinare su Amazon) offre un’esperienza visiva eccezionale, ma richiede una scelta ponderata tra qualità grafica e fluidità di gioco, con la modalità a 30 fps che si rivela, in questo caso, la soluzione ottimale per sfruttare al meglio il potenziale del titolo su console.