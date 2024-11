Silent Hill 2 Remake delude su PS5 Pro

L'acclamato remake di Silent Hill 2 (che potete trovare su Amazon) sembra presentare qualche problema tecnico di troppo sulla nuovissima PlayStation 5 Pro, almeno secondo quantomostrato nell'ultimo video confronto di ElAnalistaDeBits.

L'aggiornamento per la nuova console di Sony sembra aver introdotto degli evidenti artefatti grafici e alcuni problemi di rendering, compromettendo la qualità visiva del gioco e rendendolo meno godibile rispetto alla controparte per PS5 srandard.

Questa è la dimostrazione di come questi upgrade debbano essere realizzati con la giusta attenzione.

Il principale responsabile di questi inconvenienti sembra essere la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la tecnologia di upscaling proprietaria di Sony. Non fraintendeteci, non è che la PSSR non funzioni bene, ma è il fatto che Bloober, molto banalmente, ha rimosso la tecolgia FSR a favore di quella proprietaria di Sony senza verificare che tutto funzionasse a dovere.

La PSSR, in queste condizoni, sta generando numerosi artefatti visivi, in particolare sui riflessi e sull'occlusione ambientale, creando un fastidioso effetto di "clipping" dei dettagli grafici usando la modalità qualità all'interno delle impostazioni.

La situazione peggiora ulteriormente nella modalità prestazioni, dove la PSSR deve elaborare immagini a risoluzione inferiore, amplificando gli artefatti fino a renderli impossibili da ignorare. Paradossalmente, secondo ElAnalistaDeBits, il gioco offre attualmente una migliore esperienza visiva sulla PS5 standard rispetto alla versione Pro, in virtù di una minore necessità di ottimizzare il titolo per fargli sfruttare a dovere una tecnologia proprietaria.

Problemi simili, seppur in misura minore, sono stati riscontrati anche nelle versioni PS5 Pro di altri titoli, quali Alan Wake 2 e F1 2024. Ciò suggerisce che l'implementazione della PSSR richiede una ottimizzazione corretta da parte degli sviluppatori per sfruttare appieno il potenziale della nuova console Sony.

Questa situazione evidenzia come l'adozione di nuove tecnologie di upscaling non garantisca automaticamente risultati migliori, soprattutto se l'implementazione non viene adeguatamente curata. Bloober Team, già informato sulla questione, dovrà premunirsi di rilasciare una patch correttiva per risolvere questi problemi e offrire ai giocatori l'esperienza visiva di alta qualità che si aspettano su PS5 Pro.