Silent Hill 2 Remake | Guida alle Strane Foto: tutti i posti dove trovarle

Silent Hill 2 Remake è uno dei piatti forti del 2024, ve ne abbiamo parlato meglio nella nostra recensione, ma il completamento della lista trofei potrebbe essere ostico per molti giocatori, ecco perché vi abbiamo preparato una guida alle Strane Foto, degli oggetti che possono dimostrarsi antipatici da cercare.

Trovare tutte le strane foto di Silent Hill 2 Remake è necessario a sbloccare il trofeo "Pezzi in Disordine", se siete interessati a ottenere il platino vi consigliamo quindi di leggere la nostra guida ai trofei. Di seguito trovate la lista delle Strane Foto con una breve descrizione sul luogo e sulle modalità con cui potete raccoglierle.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



ATTENZIONE: potrebbero esserci spoiler minori e maggiori durante la lettura di questo articolo, per questo motivo vi invitiamo a esplorare la guida solo nel caso abbiate intenzione di completare al 100% la conquista dei trofei.

Dove trovare tutte le Strane Foto in Silent Hill 2 Remake

AFTERMATH...

All'interno del cassetto del comodino della camera 104 al Lakeview Hotel.

BETTER LEAVE...

Sul bancone del retro-bar, dietro gli scaffali per alcolici, del Venus Tears Bar, nel seminterrato del Lakeview Hotel.

CAREER'S HUMBLE BEGINNINGS

Su una finestra sbarrata vicino all'angolo più a sinistra dell'appartamento 210 degli appartamenti Woodside.

FOREVER TOGETHER

A terra, accanto alla tromba delle scale 1F degli appartamenti Blue Creek.

I'VE BEEN HAPPY

Dietro un pannello di vetro infrangibile del negozio Silent Hill Fresh Meats, all'incrocio tra Neely Street e Sanders Street.

MADE IT!

Di fianco un'auto sollevata all'interno dell'edificio di fronte al Jack's Inn, sulla Nathan Avenue, raggiungibile dopo aver trovato la Leva del Garage del Jack's Inn da Octanis Fuels.

NO ONE KNOWS

Nel cassetto di un comodino nella stanza C5 dell'Ospedale Brookhaven.

OLD MAN'S ALWAYS PREPARED

Su una scrivania di un ufficio nell'area del magazzino della prigione di Toluca, ottenibile dopo aver aperto la porta dell'Eyeless Boar.

READY TO KILL IT!

Affissa su uno specchio insieme ad altre foto nel camerino dell'Heaven's Night.

SHAPE FORCES THE MIND

Dopo l'inseguimento di due Piramid Head vi troverete in uno spazio esterno, girate a destra e seguite il sentiero fino a un passerella metallica. La foto è lì sopra.

SO FAR FROM HOME

Dopo aver incontrato Maria per la prima volta al Rosewater Park, dirigetevi verso destra entrando in una nuova area. Qui, su un'area di seduta in cemento, troverete la foto.

STILL CAN'T GET IT RIGHT

Dovrete entrare nella stanza 302 del Lakeview Hotel strisciando nella fessura dietro il carrello di metallo alla fine del corridoio. La foto è nel lavandino del bagno della stanza.

THE NEW CLOCK

All'interno di un armadietto di vetro nella stanza di fronte alla scala chiusa a chiave dell'edificio della Società Storica di Silent Hill.

THEY MUSTN'T KNOW

Su una panchina di legno vicino a un salvagente, nell'angolo nord-ovest dell'area della piscina dell'Ospedale Brook Haven.

VALENTINE'S DAY

Sul carrellino da tè dell'Appartamento 102 agli appartamenti Wood Side.

WHOLE WORLD AHEAD OF US

Nella stanza a destra dopo aver scalato la Scala VI nell'area del Labirinto.