La nuova edizione limitata di Analogue Pocket è semplicemente stupenda

Analogue continua a rilasciare edizioni limitate del suo sistema di gioco portatile Pocket (che per chi non lo sapesse è una console che utilizza lo stesso hardware di Game Boy standard, Color e Advance, permettendo di utilizzare le cartucce originali) con l'annuncio di un'altra versione in edizione limitata dell'Analogue Pocket.

La Classic Limited Edition comprende otto varianti di colore ispirate ai toni originali del Game Boy: rosso, verde, blu, giallo, rosa, arancione, indaco e argento. Queste edizioni, vendute a $249,99, sono previste in quantità estremamente limitate, come le trasparenti uscite a settembre che presentavano un sovrapprezzo di $30 rispetto all'originale.

Se volete acquistarle potete visitare questo link ma vi avvisiamo già che le varie edizioni dell'Analogue Pocket tendono a esaurirsi velocemente (si parla di poche manciate di minuti prima di trovare tutto "Sold Out"), per cui consigliamo agli interessati di impostare una sveglia per il pre-ordine che aprirà alle 19:00 del 17 novembre.

La spedizione è prevista per il 20 novembre, con l'arrivo in tempo per le festività e l'azienda ha imposto un limite di due unità per ordine (non importa se dello stesso colore o di colori differenti).

Come vi accennavamo in apertura, l'Analogue Pocket riproduce le cartucce originali di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance e, tramite adattatori opzionali, si estende ad altre piattaforme classiche quali Sega Game Gear, Atari Lynx e Neo Geo Pocket.

Inoltre, Analogue ha recentemente annunciato l'Analogue 3D, una versione moderna del Nintendo 64, prevista per il 2024.

Questo sistema utilizzerà la tecnologia FPGA, offrirà connettività wireless, controller in stile originale e la riproduzione delle cartucce originali del N64 in 4K, insieme ad alcune modalità display pensate per ricreare i monitor CRT. Il prezzo per l'Analogue 3D non è ancora stato comunicato.