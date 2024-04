La nuova frontiera del farming? Giocare 60 ore alla demo di Stellar Blade

Un giocatore, che possiamo definire ossessionato per Stellar Blade, ha trascorso ben 60 ore nella demo del gioco, concentrando i suoi sforzi nell'incrementare al massimo, fin dove possibile, l'albero delle abilità della protagonista, EVE, in vista del lancio della versione finale.

Questo incredibile ammontare di ore, testimonia un impegno significativo e una determinazione senza pari, con il giocatore che si è dedicato totalmente all'obiettivo di massimizzare il potenziale della protagonista della prossima esclusiva per PS5.

Il nome di questo "folle" è hardwarecheese e ha condiviso il frutto del suo duro lavoro su Reddit, motivando la sua impresa con la possibilità di trasferire i progressi della demo, nella versione completa del gioco.

Questa strategia gli permetterà un notevole vantaggio in termini di abilità sbloccate e potenza del personaggio, fin dalle prime fasi di gioco, andando a limitare le ore da dedicare al farming, potendosi godere, con maggiore relax l'avventura di Eve.

Tuttavia, alcuni utenti hanno sollevato dei dubbi sulla praticità di iniziare il gioco con un personaggio al massimo livello, considerando il tempo e lo sforzo necessari per raggiungere questo obiettivo.

Nonostante ciò, hardwarecheese ha dimostrato di essere più che soddisfatto dei suoi risultati, sottolineando anche il miglioramento delle sue abilità nel parry e l'aver maturato una buona conoscenza delle varie combo durante il processo.

Hardwarecheese, però, non è l'unico che sta sfruttando la demo in questo modo. Sono diversi i giocatori che seguono la stessa strada per accumulare esperienza in vista del gioco completo, ingannando l'attesa che li separa dal lancio del gioco, dedicandosi a un po' di farming.

La possibilità offerta dalla demo del trasferire i progressi ottenuti, pare essersi rivelata un'opportunità allettante per chi dispone di molto tempo libero e desidera guadagnare un notevole vantaggio sin dall'inizio.

In conclusione, la nuova frontiera del farming sembra proprio essere quella di consumare una demo che permette di trasferire i propri progressi al gioco finale. Questa pratica, sebbene possa sollevare alcune questioni sulla progressione naturale del gioco, è una dimostrazione del desiderio dei giocatori di massimizzare le loro esperienze di gioco e di sfruttare al meglio le opportunità che gli vengono offerte.