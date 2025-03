Eurogamer.it è completamente scomparso, anni di lavoro persi nel nulla

Un giorno senz'altro triste per il settore della critica videoludica italiana. Dopo la cessazione di pubblicazione degli articoli avvenuta ormai due anni fa, in queste ultime ore, senza alcun preavviso o comunicazione ufficiale, la storica testata italiana dedicata ai videogiochi è stata completamente cancellata, con tutti i suoi contenuti e il suo archivio. A riportarlo è un ex membro della redazione, Alessandro Baravalle.

Gli utenti che tentano di accedere al dominio italiano vengono automaticamente reindirizzati alla versione internazionale Eurogamer.net, cancellando con un click anni di lavoro giornalistico in lingua italiana. Questa mossa unilaterale da parte di Gamer Network non è soltanto sbagliata, ma rappresenta anche un colpo basso per tutti quelle persone che per anni hanno dato la loro anima e il loro tempo nella realtà editoriale.

La cancellazione di Eurogamer.it rappresenta più di una semplice chiusura di un sito web. Si tratta della rimozione di un intero archivio culturale che documentava l'evoluzione del medium videoludico. Tutte le recensioni, anteprime, interviste e approfondimenti accumulati in oltre un decennio sono stati improvvisamente resi inaccessibili, come se non fossero mai esistiti.

In questo momento non posso, da managing editor di GameDivision, non essere vicino ai colleghi che per anni ho avuto il piacere di conoscere, spesso condividendo opinioni e chiacchiere sul mercato dei videogiochi.

Mi permetto anche di sottolineare che la cancellazione di Eurogamer.it non rappresenta solo una perdita di contenuti, ma anche un'erosione dell'identità professionale di decine di giornalisti, editor e content creator che hanno contribuito alla testata nel corso degli anni. Il loro lavoro, ora inaccessibile, costituiva non solo un mezzo di sostentamento, ma anche una testimonianza tangibile delle loro competenze e della loro passione.

Come recuperare gli articoli su Eurogamer.it

Nel mentre è possibile recuperare gli articoli tramite Web Archive, non il metodo più comodo, ma almeno per chi vuole cercarli e rileggerli, potrà farlo. Peccato che centinaia di migliaia di utenti, non potranno più trovarli comodamente tramite il motore di ricerca.