La triste fine di Deviation Games e dell’esclusiva PS5 che non vedremo mai

Il team di Deviation Games ha ufficialmente chiuso, portando con sé l'annullamento di una promettente, quanto misteriosa esclusiva PS5, per la quale stava collaborando da diversi anni strettamente con Sony.

La conferma di questa notizia è giunta attraverso una dichiarazione del responsabile delle risorse umane di Deviation Games, ora passato a far parte di Sony Interactive Entertainment.

La collaborazione tra Deviation Games e Sony era stata ampiamente annunciata nel 2021, generando aspettative elevate per un nuovo sparatutto in prima persona che avrebbe dovuto rivelarsi come una delle prossime grandi esclusive di PlayStation 5.

Fondata da Dave Anthony e Jason Blundell, entrambi veterani della serie Call of Duty, Deviation Games sembrava inizialmente ben avviata per creare un titolo di grande impatto nel genere degli sparatutto.

Tuttavia, nonostante l'iniziale entusiasmo e la notevole esperienza del team, il progetto sembra aver affrontato ostacoli insormontabili. A partire da un investimento iniziale di 50 milioni di dollari, fino al fatto che lo studio non avesse ancora mostrato pubblicamente nulla in merito al gioco, i segnali lanciati negli anni successivi all'annuncio dell'esclusiva erano tutto fuorché promettenti.

L'annuncio della chiusura è stato accompagnato da un messaggio di ringraziamento del responsabile delle risorse umane, Kriste Stull, che ha espresso gratitudine al team per il duro lavoro e la passione dedicati al progetto. È stata promessa anche un'assistenza nella ricerca di alternative per coloro che verranno licenziati a seguito della chiusura dello studio.

La mancanza di dettagli in merito all'esclusiva, l'assenza di un teaser trailer che ne svelasse per lo meno il titolo, così come i licenziamenti effettuati da Deviation lo scorso anno, avevano già sollevato dubbi sulla salute del progetto, alimentando le speculazioni su una gestazione complicata per la produzione esclusiva per PS5.

In definitiva, l'annullamento della partnership tra Deviation Games e Sony, la chiusura dello studio e la cancellazione del progetto, rappresentano un duro colpo per la line-up di PS5, soprattutto poiché il progetto prometteva di essere un'importante aggiunta alla libreria di IP di proprietà di Sony.