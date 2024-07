L'app ufficiale PS VR2 per PC sbarca su Steam, ecco quando uscirà

L'app ufficiale per il visore PS VR2 è apparsa su Steam, con il rilascio previsto per il 6 agosto. Questa mossa segna un importante passo verso la compatibilità del dispositivo con i PC, ampliando le possibilità di utilizzo oltre la PlayStation 5.

L'app consentirà agli utenti di godere di giochi e applicazioni VR su Steam utilizzando il PlayStation VR2. Inoltre, permetterà di configurare i dispositivi PS VR e mantenere aggiornato il firmware del visore e dei controller PS VR2 Sense.

Per utilizzare il PS VR2 su PC sarà necessario un adattatore specifico, in vendita separatamente dal 7 agosto al prezzo di 60€. Questo dispositivo converte il cavo USB Type-C del visore in collegamenti DisplayPort, alimentazione e USB.

Requisiti minimi per PC

Sony ha specificato i requisiti minimi per l'utilizzo del PS VR2 su PC:

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processore : Intel Core i5 7600 o AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 o successivo)

: Intel Core i5 7600 o AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 o successivo) RAM: 8 GB

Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 1650 (Turing o successiva) o AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650 (Turing o successiva) o AMD Radeon RX 5500 XT DisplayPort : DP1.4

: DP1.4 USB : Connessione diretta

: Connessione diretta Bluetooth: BT 4.0

Sebbene i requisiti siano relativamente accessibili per gli standard attuali, è importante notare che sono richieste architetture hardware piuttosto recenti, in linea con le specifiche della PS5.

Alcune funzionalità esclusive della versione PS5 del PS VR2, come HDR, feedback del visore, grilletti adattivi e feedback aptico, non saranno disponibili su PC. Tuttavia, gli utenti potranno comunque beneficiare dell'alta risoluzione visiva e del rendering foveated del dispositivo.