Prezzi contrastanti: PS5 sale, il visore PS VR2 cala a 360€ su Aliexpress

Per chi sta pianificando di acquistare una PlayStation 5 in questo periodo, arrivano brutte notizie. Purtroppo, il prezzo della console di Sony sembra essere in aumento, proprio quando si sperava in una possibile discesa o in offerte più vantaggiose. Con la questione dazi, adesso le cose sembrano andare in un’altra direzione. Gli acquirenti devono quindi fare i conti con un aumento dei costi, che può risultare deludente per chi aspettava un’occasione migliore. Tuttavia, arriva un'offerta molto interessante dal mondo della realtà virtuale. Se siete tra quelli che possiedono già una PS5 e vogliono espandere la loro esperienza di gioco con la realtà virtuale, il visore PlayStation VR2 è attualmente disponibile su Aliexpress a un prezzo di circa 360€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Sony PlayStation VR2, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di una cifra che, se confermata, rappresenta un'opportunità unica, considerando che il visore di solito ha un costo decisamente più alto. Per ottenere questo prezzo speciale, è necessario applicare un coupon promozionale con il codice "ASIT40", che potrebbe consentire di risparmiare una somma significativa rispetto al prezzo di listino ufficiale.

Tuttavia, bisogna essere consapevoli che non sempre il coupon è attivo o valido. Infatti, molti utenti hanno riscontrato che il codice risulta spesso non funzionante o scaduto, creando qualche frustrazione per chi spera di approfittare di questo sconto. In questi casi, purtroppo, non rimane che procedere con l’acquisto al prezzo scontato di circa 400€ netti, che comunque rappresenta una cifra molto competitiva rispetto al prezzo originale del prodotto. Questo prezzo, sebbene non basso come quello offerto con il coupon, risulta comunque un ottimo affare per chi è alla ricerca di un visore VR per la propria esperienza di gioco.

In sintesi, mentre il prezzo in aumento della PS5 potrebbe scoraggiare chi è in cerca della console, l’offerta sul visore PS VR2 su Aliexpress offre una possibilità davvero interessante per chi già possiede la console e desidera un ulteriore miglioramento della propria esperienza videoludica. Con un piccolo sforzo, e un po’ di fortuna nel riuscire ad applicare il coupon, potreste portarvi a casa uno dei migliori visori VR del mercato a un prezzo davvero competitivo.

