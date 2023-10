Le catene in USA iniziano ad abbandonare il formato fisico?

Circolano voci sempre più insistenti sulla possibile decisione di Walmart di interrompere la vendita dei giochi in formato fisico, in particolare di quelli Xbox.

Secondo alcune testimonianze in rete, oltre alle dichiarazioni di Josh Fairhurst (CEO di LimitedRunGames, sembra che il futuro delle grosse catene americane sia quella di cominciare a ridurre i giochi in formato fisico, partendo dalle piattaforme che normalmente vendono meno in favore del digitale.

Fairhurst ha commentato la recente decisione di Best Buy, un'altra catena americana, di smettere di vendere media su supporto fisico, quali film in Blu-ray e DVD, affermando: "Mi aspetto di vedere questo trend continuare nel 2024. Ho sentito voci sul fatto che Walmart cesserà la vendita di giochi fisici per Xbox e immagino che ulteriori tagli alle divisioni di vendita per i giochi in formato fisico verranno effettuati nel corso del prossimo anno."

Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Walmart, questa possibile mossa riflette una tendenza ormai inevitabile. Il mercato si sta gradualmente spostando verso il digitale, rendendo la prospettiva di un'eliminazione completa della distribuzione, e vendita, di giochi fisici una realtà futura.

È importante notare che si tratterebbe di un'iniziativa specifica di Walmart ma, data la sua influenza, avrebbe impatti significativi. D'altra parte, Xbox nello specifico è una console che si sta orientando sempre di più verso il digitale.

Il modello più venduto, Series S, non ha un lettore fisico, l'ampia diffusione di Xbox Game Pass incoraggia l'abbandono del formato fisico e la futura Series X pare abbandonare il lettore ottico.

Se questa tendenza si conferma, potrebbe segnare un cambiamento significativo nell'industria dei videogiochi, poiché sempre più giocatori si rivolgono al digitale per soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento.

Resta da vedere come si svilupperanno gli sviluppi futuri e come verrà accolta questo trend dagli amanti del formato fisico.