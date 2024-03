Le microtransazioni in Dragon's Dogma 2 fanno infuriare gli utenti e noi siamo d'accordo

Dragon's Dogma 2 è stato accolto estremamente bene dalla critica, noi compresi. Ma con il suo rilascio sono emerse controversie legate alle microtransazioni che stanno facendo infuriare dei giocatori. Hanno pienamente ragione.

L'annuncio delle microtransazioni è stato accolto con sconcerto da parte dei fan, soprattutto considerando il prezzo pieno di 70 euro del gioco. L'idea di dover pagare ulteriormente per oggetti virtuali come i Telecristalli e kit da campeggio è stata vista come una mossa aziendale discutibile, specialmente in un RPG single player.

Questa reazione negativa si è riflessa nella valutazione di Dragon's Dogma 2 su Steam, dove è scivolato rapidamente verso una valutazione "Per lo più negativa", con solo il 34% delle recensioni positive. I giocatori si sono sentiti traditi dalla presenza di microtransazioni in un gioco per il quale avevano già pagato un prezzo considerevole.

Molte lamentele si concentrano sul fatto che gli oggetti acquistabili tramite microtransazioni sono elementi fondamentali per migliorare l'esperienza di gioco e sembrano essere stati resi difficili da ottenere attraverso il gameplay standard. Questo ha portato i giocatori a sentire di dover spendere soldi aggiuntivi per ottenere un vantaggio significativo nel gioco.

In particolare, l'idea di dover pagare per oggetti come i Telecristalli, che consentono il viaggio veloce nel mondo di gioco, ha suscitato molte critiche. Questo elemento di gameplay, tradizionalmente ottenuto attraverso il progresso nel gioco, sembra ora essere bloccato dietro un muro di microtransazioni.

Non solo, a quanto sembra è possibile pagare persino per modificare la personalizzazione del personaggio, oltre che per i cuori e gli incensi per le Pedine. Insomma, un vero e proprio passo falso da parte di Capcom.