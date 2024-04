Finisce Dragon's Dogma 2 in meno di due ore, nudo e usando solo i pugni: ma perché?

Dragon's Dogma 2 è stato rilasciato solo tre settimane fa, il 22 marzo, ma già c'è qualcuno che ha completato l'intero gioco completamente non solo in meno di due ore, ma anche... nudo e usando solo i pugni.

Secondo quanto riportato da GamesRadar, lo streamer "Infected Durian" ha completato l'intero gioco di Capcom senza sfruttare trucchi in un'ora, 43 minuti e 22 secondi. Sebbene fosse limitato a utilizzare solo i pugni, le sue pedine hanno utilizzato armi, ma resta comunque un'impresa incredibilmente impressionante.

È da sottolineare che lo streamer ha completato questa run in modalità New Game Plus, che gli ha permesso di giocare un'intera partita precedentemente per preparare il suo gruppo all'impresa.

Potete guardare l'intera run nel video caricato su YouTube, dove Infected Durian affronta selvaggiamente i nemici e si muove rapidamente sulla mappa, non solo completando il gioco velocemente, ma facendolo anche con le limitazioni del suo Arisen.

Battere il gioco in meno di due ore è un'impresa impressionante, specialmente usando solo le proprie mani, ma alcuni sono riusciti a farlo ancora più velocemente: Infected Durian attualmente occupa, infatti, la quarta posizione, mentre il record per il NG+ è di appena 50 minuti e 8 secondi, raggiunto due giorni fa da un altro giocatore. Per il gioco principale, invece, il record è detenuto da AnzuHinomoro, che ha completato il gioco in un'ora, 19 minuti e 32 secondi.