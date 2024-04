Dragon’s Dogma 2, arriva il nerf per la meccanica più discussa del gioco

Capcom ha annunciato un nuovo aggiornamento per Dragon’s Dogma 2, che introduce una serie di modifiche e correzioni, tra cui il nerf per la discussa e odiata peste draconica, ma non menziona ancora la tanto attesa modalità prestazioni.

Tra le novità c'è una riduzione dell'effetto della malattia della peste draconica, la quale trasforma le pedine in omicidi ma mostra solo sintomi sottili fino a quel momento (qui trovate una guida su come funziona, come riconoscerla e soprattutto come curarla). Altrove, ci sono miglioramenti al comportamento e al dialogo delle pedine, compresa una revisione per ridurre le cadute dalle scogliere e una nota sulla riduzione della frequenza dei dialoghi, per renderli meno fastidiosi.

Sin dal lancio dell'RPG a marzo, però, i giocatori hanno lamentato prestazioni frame rate inconsistenti, soprattutto su PC. Mentre la maggior parte dei giochi offrono opzioni di modalità Prestazioni o Grafica - privilegiando un frame rate costante o una migliore resa grafica - Dragon's Dogma 2 presenta una sola modalità grafica su tutte le console.

Dragon's Dogma 2, uscito più di un decennio dopo il predecessore il 22 marzo 2024, ha riscosso un notevole successo per Capcom, nonostante le controversie legate alle microtransazioni e alle lamentele sulle prestazioni, vendendo 2,5 milioni di unità in 11 giorni.