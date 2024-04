In Dragon's Dogma 2 c'è un orologio, ma è talmente in bella vista che non lo hai notato

È facile perdere la percezione del tempo in Dragon’s Dogma 2. C'è semplicemente così tanto da fare nel RPG d'azione di Capcom che un momento vi svegliate in locanda pronti per iniziare il lungo viaggio verso la prossima città, e dopo quello che sembra essere un secondo vi ritrovate persi in un sistema di grotte, è notte e avete lasciato passare un'intera giornata.

Questa perdita di tempo non è ottima quando alcune missioni richiedono di presentarvi a orari prestabiliti o rischiate di fallirle. La maggior parte dei giocatori, dunque, potrebbe chiedersi come si possa effettivamente sapere l'ora nel gioco oltre al movimento del sole. Ebbene, sarete felici di sapere che effettivamente c'è un orologio in Dragon’s Dogma 2 e vi è stato davanti agli occhi per tutto il tempo.

Come capire l'ora in Dragon's Dogma 2?

Nel corso dei vostri molti viaggi in Dragon’s Dogma 2, è probabile che andiate spesso nel menu di pausa, dove potete consultare tutte le vostre missioni, esaminare la mappa del mondo, controllare il vostro inventario ed equipaggiare armi o armature. Ebbene, il menu ha anche un orologio, anche se il gioco non ve lo spiega esplicitamente e non è semplice come una casella di testo che dice "attualmente è l'una del pomeriggio".

C'è, infatti, un quadrante che raffigura i momenti della giornata. Quando guardate il menu di pausa, la mappa al centro dello schermo è circondata da un grande anello che mostra il passaggio del giorno e della notte - ecco il vostro orologio.

In linea con le atmosfere di Dragon’s Dogma 2, il quadrante ricorda le rappresentazioni medievali delle "ore canoniche", che determinavano i momenti per la preghiera e il lavoro nel cristianesimo (qualcosa che potete vedere, per esempio, in Pentiment). Ciò significa che non è così semplice come alcuni giocatori vorrebbero, ma poiché gli NPC del gioco vi chiedono solo di presentarvi in periodi ampi come intorno a mezzanotte o tra il crepuscolo e l'alba, l'orologio fa il suo lavoro. Per capire esattamente che ora è nel vostro gioco, guardate il segnalino in cima al quadrante.

Tenendo d'occhio l'orologio, dovreste essere in grado di massimizzare la vostra produttività ed evitare di arrivare in ritardo a una missione importante. Se non volete passare la giornata combattendo mostri prima di una missione importante, potete sempre optare per passare il tempo. Sedervi su una panchina e fare un pisolino vi permette, infatti, di passare il tempo fino all'alba, a mezzogiorno, al tramonto e a mezzanotte. Potete anche riposarvi in una locanda o in un accampamento per passare il tempo fino al mattino o al calare della notte con il bonus aggiuntivo di recuperare la salute. Infine, potreste semplicemente parlare con un barista locale e passare il tempo con un drink.