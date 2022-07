Esattamente come per un giocatore console munirsi di un ottimo controller è fondamentale per il gaming competitivo e per giocare con comodità; allo stesso modo, per un giocatore PC è fondamentale accaparrarsi un bel mouse da gaming, così da non farsi cogliere impreparato e affrontare al meglio le partite più impegnative.

In occasione del Prime Day 2022, sono fortunatamente molti i mouse gaming in sconto, con offerte davvero tanto allettanti e riduzioni di prezzo importanti. Per farvi un esempio, il Logitech G PRO è disponibile a soli 38,99€ anziché 81,99€!

Come abbiamo anche ribadito in un’altra news, il mouse gaming più allettante è proprio il Logitech GPRO, un device pensato per accontentare i giocatori più esigenti e competitivi, dal momento che è munito di un sensore HERO 25K e un cavo USB a basso attrito per offrire un’esperienza gaming professionale.

Tuttavia, Amazon ha messo in sconto anche altri mouse i quali, a seconda delle proprie necessità, potrebbero fare al caso vostro. Pensiamo ad esempio al modello SteelSeries Aerox 9, oppure Razer Basilisk V3. Siamo certi troverete un mouse che fa per voi!

La nostra selezione prodotti

