Solo un anno fa il Circuito Tormenta, l’insieme delle competizioni amatoriali italiane dedicate a League of Legends, VALORANT e Wild Rift, ha accolto un nuovo esclusivo membro: il Red Bull Solo Q: un torneo speciale dedicato al MOBA di casa Riot Games, sponsorizzato da Red Bull e gestito dal tournament organizer leader in Italia, PG Esports. Dal palco del Napoli Comicon 2022, proprio durante l’attesa finale dell’evento Baron, è stato dato un importante annuncio: la competizione amatoriale di League of Legends uno contro uno per eccellenza sta per tornare!

L’unicità e il grado di sfida sono evidenti già a partire dal format: al contrario dei tradizionali tornei di League of Legends, Red Bull Solo Q, infatti, è una competizione uno contro uno, un sistema grazie al quale i fan assisteranno a match davvero frenetici e impossibili da prevedere nella top lane della Landa degli Evocatori. Per vincere, infatti, i giocatori dovranno ottenere il Primo Sangue, distruggere la torre avversaria o sbaragliare ben 100 minion e senza alcun supporto! Il vincitore avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia alle finali mondiali, sfidando i migliori giocatori amatoriali di tutto il mondo in furiose battaglie 1vs1.

La strada per la vetta comincia dai Qualifier, a cui è possibile iscriversi a partire da oggi a questo sito. Questa fase sarà suddivisa in quattro tranche distribuite nei mesi di maggio e giugno. Proprio da qui emergeranno gli otto giocatori amatoriali che andranno a comporre i finalisti italiani della competizione. L’adrenalinica finale, prevista in luglio, sarà trasmessa sul canale Twitch RedBullIT.

La collaborazione tra Red Bull e PG Esports stabilisce un nuovo standard per il mondo competitivo e soprattutto per quanto riguarda i tornei amatoriali, portando anche per il mondo dilettantistico uno show da non perdere.