League of Legends, in arrivo il campione più complesso di sempre

A breve sbarcherà sul celeberrimo League of Legends un nuovo eroe dal nome Aphelios. A destare particolarmente interesse nella community del titolo non è però tanto l’introduzione di un nuovo personaggio all’interno del gioco ma bensì il fatto che, come definito da Riot Games stessa, si tratti dell’eroe più complesso e più completo mai creato per l’opera.

Aphelios, come potete osservare comodamente nel trailer di annuncio qui sotto, dispone infatti di ben 5 armi diverse, ognuna con un differente attacco base. Tramite Q sarà quindi possibile attaccare con l’arma nella mano principale e con R passare a quella secondaria riposta nella seconda mano.

Ogni arma disporrà di 50 colpi e, una volta esauriti, lo strumento d’offesa in questione verrà automaticamente rimosso dalla dotazione dell’eroe per essere ricaricato e sostituito da quello successivo. L’ordine delle armi di Aphelios varia inoltre ad ogni partita e non sarà quindi possibile decidere come approcciare sotto tale aspetto i vari combattimenti. L’ultimate dell’eroe, Moonlight Vigil, infine varia in base all’arma equipaggiata, donando al gameplay un’ulteriore ed apprezzata dose d’imprevedibilità.

Questa serie di caratteristiche uniche ha costretto Riot Games ad introdurre un HUD personalizzato per l’eroe, in modo tale da permetterci di comandare a piacimento l’intrigante e versatile Aphelios.

