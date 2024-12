League of Legends diventa un gioco di carte fisiche, pronti a collezionarle tutte?

L'universo di League of Legends si espande con un nuovo gioco di carte fisico, annunciato da Riot Games tramite un video YouTube. Il progetto, attualmente noto come "Project K", sarà sviluppato in collaborazione con un partner cinese non specificato e debutterà in Cina all'inizio del 2025. Per il lancio globale, Riot sta cercando i partner di pubblicazione più adatti.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, Riot ha rivelato che Project K avrà un "gameplay unico" e sarà "ottimale quando giocato con amici e di persona". Lo sviluppo è guidato dal direttore Dave Guskin e dal produttore Chengran Chai.

Questo nuovo gioco di carte si aggiunge alla crescente lista di spin-off di League of Legends, che include già giochi mobile come Teamfight Tactics e Wild Rift, la serie Netflix Arcane, e il picchiaduro competitivo 2XKO previsto per il prossimo anno.

Tuttavia, non tutti i progetti di Riot hanno avuto successo. A gennaio, l'azienda ha annunciato il taglio di oltre 500 posti di lavoro, chiudendo Riot Forge Games e ridimensionando Legends of Runeterra, un gioco di carte mobile lanciato nel 2020 che "non ha performato come necessario".

L'annuncio di Project K arriva in un momento di rinnovato interesse per i giochi di carte, trainato ulteriormente dalla nuova versione per smartphone del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon. D'altronde, i giochi di carte collezionabili hanno una storia affascinante che risale agli anni '90. Il primo gioco di questo genere a ottenere un successo mondiale fu Magic: The Gathering, creato da Richard Garfield nel 1993. Questo gioco rivoluzionario ha gettato le basi per un'intera industria e ha ispirato numerosi altri titoli negli anni successivi.

Nel corso degli anni, molti franchise di successo hanno tentato di sfruttare la popolarità dei giochi di carte collezionabili. Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Hearthstone sono solo alcuni esempi di giochi che hanno saputo conquistare un vasto pubblico. Ogni titolo ha portato innovazioni uniche al genere, come l'introduzione di elementi digitali o meccaniche di gioco innovative.

Con l'ingresso di Riot Games in questo settore, si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella storia dei giochi di carte collezionabili. La grande base di fan di League of Legends potrebbe portare una nuova ondata di interesse verso questo genere di giochi, potenzialmente influenzando l'intera industria nei prossimi anni.