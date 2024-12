Riot ha creato una lingua ad hoc per Arcane, ed è geniale

Il celebre produttore musicale Alex 'Mako' Seaver ha rivelato i retroscena della creazione di "To Ashes and Blood", brano iconico della seconda stagione di Arcane, la serie animata basata su League of Legends.

La canzone, che accompagna una delle scene di combattimento più memorabili della stagione, include un canto corale in una lingua inventata appositamente per rappresentare l'antico dialetto di Shurima, una regione del mondo di League of Legends.

"Abbiamo inventato un intero canto per bambini e una lingua completa", ha spiegato Seaver. "Non avevo mai creato una lingua prima d'ora. Parlo solo inglese!"

Il processo ha coinvolto il dipartimento di Riot Games dedicato al lore del gioco, che ha collaborato con Seaver per sviluppare frasi e parole cantabili nel nuovo idioma. La sfida più grande è stata poi insegnare queste parole mai pronunciate prima ad un coro di bambini.

Seaver ha sottolineato come l'obiettivo fosse creare una "avvertimento antico e ultraterreno dal passato", in contrasto con le altre canzoni della serie scritte dal punto di vista dei personaggi nel presente.

L'inserimento di un brano soft e meditativo sotto una sequenza d'azione era una scelta rischiosa, come ammette lo stesso Seaver: "È una ricetta per il disastro a meno che non funzioni. Ho sentito che funzionava, ma non lo sai mai veramente finché non lo rilasci al pubblico." Alla fine, la risposta entusiasta degli spettatori ha reso questa esperienza "una delle più orgogliose in entrambe le stagioni" per il produttore.

L'attenzione ai dettagli, come la creazione di una nuova lingua per un singolo brano, dimostra la cura e la dedizione del team di Arcane nel costruire un mondo coerente e ricco di sfumature, in grado di affascinare sia i fan di lunga data di League of Legends che i nuovi spettatori.

La scena in questione, che vede scontrarsi Caitlyn, Jinx, Sevika e Vi nel tempio in rovina di Janna, è diventata rapidamente uno dei momenti più iconici della seconda stagione di Arcane. La presenza della statua di Janna che osserva disapprovando il conflitto sottolinea come, al di là delle lotte tra Zaun e Piltover, l'universo di League of Legends sia pieno di minacce e poteri che trascendono i singoli personaggi.

L'inclusione di elementi come il canto in lingua Shurimana non solo arricchisce l'esperienza audiovisiva, ma crea anche connessioni più profonde con il vasto lore del gioco, premiando i fan più attenti e appassionati.