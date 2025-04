League of Legends sbarca nei giochi di carte collezionabili: ecco Riftbound

Il mondo dei giochi di carte collezionabili si prepara ad accogliere un nuovo protagonista targato Riot Games. Il colosso dei videogiochi ha finalmente alzato il velo su "Riftbound", il trading card game ufficiale dell'universo di League of Legends, rivelando dettagli sostanziali che fanno luce su questo atteso progetto conosciuto fino a poco tempo fa solo con il nome in codice "Project K". L'annuncio rappresenta un passo significativo nella strategia di diversificazione di Riot, che dopo il successo nel mondo degli esport e delle serie animate, punta ora a conquistare anche il settore fisico del gioco di carte collezionabili.

Il nuovo trailer rilasciato mostra un'evoluzione significativa rispetto a quanto visto a dicembre dello scorso anno. L'interfaccia grafica delle carte ha subito un importante lavoro di rifinitura, ma ciò che colpisce maggiormente è la direzione artistica scelta per rappresentare i celebri campioni di LoL. Gli sviluppatori hanno optato per illustrazioni originali che si discostano dalle classiche immagini dei personaggi presenti nel videogioco, offrendo interpretazioni fresche e inedite dei protagonisti che i fan hanno imparato ad amare negli anni.

La prima espansione, denominata "Origins", includerà oltre 300 carte differenti. I giocatori potranno iniziare la loro esperienza con mazzi pre-costruiti che vedranno protagonisti volti noti come Jinx, Viktor e Lee Sin. Per i collezionisti più appassionati, Riot ha previsto versioni rare speciali delle carte campione, caratterizzate da artwork esclusivi che promettono di diventare pezzi ambiti dai fan più accaniti.

Un'esperienza pensata per tutti i livelli di gioco

Riot Games ha dimostrato particolare attenzione nel creare un'esperienza di gioco accessibile anche ai neofiti del genere. Il team di sviluppo ha infatti integrato i feedback dei giocatori durante la fase di creazione del set inaugurale, cercando di bilanciare complessità e accessibilità. L'obiettivo è chiaro: attrarre non solo i veterani dei trading card game, ma anche chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di prodotto.

Per facilitare l'ingresso dei nuovi giocatori, Riftbound introdurrà "Proving Grounds", un pacchetto introduttivo dove campioni popolari come Lux, Annie, Master Yi e Garen guideranno i principianti attraverso i fondamentali del gioco di carte. Questa soluzione rappresenta un ponte ideale per i fan di League of Legends che desiderano esplorare il mondo dei TCG senza sentirsi sopraffatti dalla complessità iniziale.

Sul fronte della modalità di gioco, Riftbound conferma la componente multiplayer già anticipata nei mesi scorsi, elemento fondamentale per un gioco che si propone di replicare in formato fisico le dinamiche sociali e competitive che hanno decretato il successo di League of Legends. La struttura del gioco sembra pensata per bilanciare le esigenze dei giocatori casual con quelle dei più competitivi.

La timeline di lancio di Riftbound sta prendendo forma in modo più definito. Il debutto nel mercato cinese è fissato per l'estate del 2025, mentre alcuni paesi anglofoni potranno mettere le mani sul gioco già entro la fine di quest'anno. Per gli altri mercati globali, inclusa probabilmente l'Italia, bisognerà attendere il 2026. Riot non ha ancora specificato quali regioni rientreranno nella prima o nella seconda ondata di distribuzione, lasciando i fan in attesa di ulteriori comunicazioni.