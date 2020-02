League of Legends: la community è tossica, molti giocatori trovano fastidioso giocare

Lungo queste varie generazioni il mondo videoludico ha sempre saputo espandersi. Grazie proprio a questa espansione e sopratutto al mondo online, in giro per il world wide web si sono create delle community dedicate a moltissimi giochi. Se siete giocatori online probabilmente vi siete imbattuti più di una volta in questi particolari gruppi di persone. Anche se gran parte tra queste community risultano tranquille, svariate volte la tossicità presente all’interno dei gruppi dedicati può risultare esagerata. Tra le varie opere videoludiche League of Legends è sicuramente un prodotto che “vanta” una delle community più tossiche presenti in giro per il web.

Purtroppo a (ri)confermare i comportamenti sempre più strani della user-base di League of Legends è un recente sondaggio. Un utente Reddit ha deciso di fare delle domande molto specifiche a vari giocatori del titolo Riot, così da valutare il loro comportamento generale dopo una partita. Stando alle statistiche su quasi 3800 giocatori circa 79% ha dichiarato di essersi infastidito dopo la fine di una partita.

La cosa che fa “più paura” è il fatto che molti di questi giocatori hanno confermato di usare un comportamento abbastanza aggressivo. Molte giocatrici invece hanno subito comportamenti che vanno oltre il semplice insulto. Proprio questi dati fanno abbastanza riflettere essendo che molti dei giocatori intervistati hanno dichiarato di giocare a League of Legends “per rilassarsi”.

Sinceramente queste notizie ci lasciano l’amaro in bocca, specialmente perché il mondo videoludico dovrebbe unire e non dividere i giocatori. Augurare il peggio a un opponente online non ci renderà mai migliori. La nostra redazione va contro ogni forma di bullismo e non sostiene in nessun modo questi comportamenti online. Ci auguriamo che in un futuro (possibilmente prossimo) di vedere le community più unite e meno tossiche!