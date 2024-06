2XKO, il picchiaduro di League of Legends apre i playtest: ecco quando provarlo

Il nuovo gioco picchiaduro derivato da League of Legends, intitolato 2XKO, sta rapidamente guadagnando attenzione non solo per il suo legame con il famoso MOBA, ma anche per la sua affascinante grafica e le entusiasmanti animazioni dei personaggi. Anche se l'uscita ufficiale è ancora lontana, avrete presto l'opportunità di testarlo grazie all'annuncio delle date per un test alpha da parte dello sviluppatore Riot Games.

Il test, denominato 2XKO Alpha Lab, consentirà ai giocatori di immergersi nel gioco da casa e di provare di persona questo nuovo titolo basato su squadre. Dopo aver cambiato nome da Project L a 2XKO, lo sviluppatore cerca feedback dettagliati su tutti gli aspetti del gioco. Questa è, quindi, un'occasione imperdibile per quei giocatori che hanno esperienza con League of Legends o altri giochi picchiaduro e vogliono influenzare lo sviluppo del gioco.

Negli ultimi mesi, Riot Games ha arricchito il roster aggiungendo nuovi personaggi. Con oltre 140 personaggi tra cui scegliere in League of Legends, è difficile prevedere chi verrà selezionato per apparire in 2XKO, anche se sembra probabile che vedremo personaggi già apparsi nella serie animata Arcane. Inoltre, è prevista l'introduzione di un nuovo personaggio prima dell'inizio del test alpha, secondo quanto rivelato recentemente da Riot.

Durante una sessione di Q&A, Riot ha discusso dell'impegno nell'assicurare che 2XKO sia accessibile e divertente sia per i nuovi giocatori che per i veterani dei picchiaduro. A tale scopo è stato introdotto il sistema Pulse Fuse, che permetterà ai principianti di eseguire combo automatiche semplicemente premendo ripetutamente un pulsante di attacco. Questo sistema è pensato per incoraggiare i giocatori meno esperti a sperimentare e progressivamente integrare altre mosse nelle loro combinazioni, fino a liberarsi completamente del supporto automatico.

I giocatori più esperti, invece, potranno scegliere di configurare manualmente i loro attacchi, utilizzando un Fuse diverso per potenziare specifici aspetti del personaggio scelto. Il periodo di playtest 2XKO Alpha Labs si terrà da giovedì 8 agosto a lunedì 19 agosto, e vedrà la partecipazione di giocatori da Regno Unito, USA, Canada, Brasile, Giappone, Messico e Francia; non è escluso, però, che in seguito verranno annunciate altre date per paesi come l'Italia (anche se, nel mentre, potreste approfittare di un VPN). Chi desidera registrarsi per il test può farlo attraverso il sito ufficiale del gioco.