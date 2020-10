League of Legends, arriva Seraphine e si unisce alle K/DA

Un nuovo campione si affaccia sulla Landa degli evocatori, non sprigionerà forza bruta ma vi saprà ammaliare con la sua voce e le sue dolci note. Date il benvenuto a Seraphine, nuovo membro delle K/DA che arriva su League of Legends in tutto il suo splendore e con la sua voce divina si farà strada tra i campioni della Landa. La Seraphine che abbiamo seguito nella sua trasformazione da artista che suonava nella sua cameretta a stella del pop è molto diversa da quella che vedrete nella Landa. Non è il campione delle K/DA… quello è il suo personaggio nel mondo reale. Seraphine è una pop star di Piltover che desidera entrare in connessione con chiunque abbia intorno.

È sensibile, tenace e incoraggiante, e vuole che diventiate i suoi più grandi fan. “C’è una varietà di tecnologie piuttosto ampia su Runeterra e questo ci ha dato diverse opzioni da poter esplorare durante la creazione di Seraphine“, ci ha raccontato la scrittrice Rayla “Jellbug” Heide. “La prima idea che ho avuto è stata quella di una cantante di Piltover e Zaun. In particolare, Zaun è una regione sobria con personaggi cupi dove non avevamo ancora avuto la possibilità di mostrare i suoi elementi più creativi e positivi, e mi sembrava un’opportunità interessante“. Il kit di Seraphine incentiva i giocatori a raggrupparsi intorno a lei e a collaborare.

La sua passiva modifica le sue abilità di base, fornendo danni aumentati, buff unici e qualche cura occasionale. Inoltre, più persone si uniscono a lei, migliore è l’effetto. Sarà inoltre possibile sbloccare un nuovo aspetto supremo in Legue of Legends anche grazie a questa nuova campionessa. Seraphine K/DA ALL OUT includerà un sistema di missioni che sbloccherà permanentemente due forme aggiuntive al termine di una serie di missioni narrative.

Dopo aver acquistato questo aspetto, inizierete ad usare Seraphine. Una volta sbloccate tutte le diverse forme, potrete scegliere quale usare durante la Selezione dei campioni. Al costo di 3250 RP, Seraphine K/DA ALL OUT non include solo l’aspetto supremo, ma anche due icone, un’emote e un bordo che possono essere ottenuti come parte della serie di missioni narrative sbloccate con l’acquisto dell’aspetto. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo campione di League of Legends e anche se state seguendo i mondiali di quest’anno.