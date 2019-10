League of Legends Wild Rift in arrivo su PS5 e Xbox Scarlet?

Nonostante manchi l'ufficialità secondo il sito Express UK League of Legends Wild Rift potrebbe uscire sulle console di nuova generazione.

È passata solamente una settimana da quando Riot Games ha annunciato League of Legends Wild Rift, il nuovo videogioco ambientato all’universo di Lol. Oltre sui dispositivi smartphone il titolo arriverà un giorno a toccare anche il mondo console, ma per il momento Riot Games non ci fa sapere quali potrebbero essere le piattaforme sulle quali in futuro si potrà giocare League of Legends Wild Rift.

Il sito britannico Express UK crede che ci siano delle buone probabilità riguardo il rilascio del nuovo gioco Riot Games sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Scarlet. Il sito si limita ad analizzare ciò che gli sviluppatori hanno annunciato la scorsa settimana. Quel che sappiamo è che League of Legends: Wild Rift entrerà in Beta su mobile verso la fine del 2019, con un lancio atteso per il 2020 tramite i negozi digitali mobile Google Play e app Store.

Per quanto riguarda la versione del gioco per console, quella dovrebbe arrivare in un secondo momento, si presume per il 2021. Ciò che Riot Games e Tencent hanno reso noto al momento è che il titolo arriverà su tutte le principali console.

Il possibile arrivo di un titolo facente parte dell’universo di League of Legends sarebbe un bel colpo per le console di nuova generazione, ma per il momento vi ricordiamo che non abbiamo nulla di ufficiale e siamo in attesa di nuove notizie da parte di Riot Games per sapere su quali piattaforme specifiche si potrà giocare a League of Legends Wild Rift in futuro. Cosa pensate di questa espansione del mondo di LoL? Diteci la vostra in merito.