Titanfall 3 sarebbe quasi pronto, con tanto di campagna e multiplayer

Mentre Respawn Entertainment sembrava aver archiviato definitivamente il progetto di un terzo capitolo per concentrarsi su Apex Legends, nuove indiscrezioni potrebbero riaccendere le speranze dei fan. Secondo fonti considerate affidabili nel settore, Titanfall 3 non solo sarebbe tornato in sviluppo, ma si troverebbe addirittura nelle fasi finali di produzione, con un possibile lancio nel 2026.

La storia dello sviluppo di Titanfall 3 è costellata di false partenze e delusioni. Un ex sviluppatore aveva infatti rivelato che il gioco era stato in lavorazione per circa 10 mesi prima di essere definitivamente cancellato. Questa notizia aveva frustrato enormemente i fan della serie, che da allora hanno continuato a chiedere a gran voce un seguito per una delle esperienze di sparatutto più innovative degli ultimi anni.

Le recenti indiscrezioni, tuttavia, dipingono un quadro completamente diverso. Il leaker Osvaldatore, noto per la sua affidabilità quando si tratta di anticipazioni su Apex Legends (titolo ambientato nello stesso universo di Titanfall), ha condiviso dettagli sorprendentemente specifici sul progetto, affermando che il gioco è "quasi completo".

Tra le informazioni trapelate, spicca l'implementazione dell'Unreal Engine 5 come motore grafico, una scelta che segnerebbe un importante cambiamento tecnologico rispetto ai capitoli precedenti. Ma è la conferma di una campagna per giocatore singolo a far saltare dalla sedia i fan più affezionati, considerando che proprio la storia di Titanfall 2 è considerata una delle migliori mai realizzate nel genere FPS.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo capitolo adotterebbe un modello live service con Battle Pass, seguendo la tendenza ormai consolidata nel mercato degli sparatutto competitivi. La modalità principale sarebbe "Extraction", un formato che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni in titoli come Escape From Tarkov e Call of Duty: Warzone, ma non mancherebbero le modalità classiche che hanno reso celebre Titanfall 2: Team Deathmatch, Control, Arenas e altre.

Ci sarebbe anche la presunta presenza di alcuni personaggi provenienti da Apex Legends, creando così un ponte narrativo tra i due titoli che potrebbe soddisfare sia i fan della prima ora che i nuovi arrivati attraverso il battle royale di Respawn. Il sistema meteorologico, altra caratteristica menzionata nel leak, potrebbe aggiungere un ulteriore strato di varietà al gameplay.

Nonostante l'entusiasmo, è doveroso prende tutto con le pinze. La storia di Titanfall 3 è stata caratterizzata da troppi falsi allarmi ed penso sia necessario adottare un approccio cauto prima di farsi prende dall'hype. Electronic Arts e Respawn Entertainment non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando queste indiscrezioni nel regno delle possibilità non confermate.

Ciò che rende questa fuga di notizie particolarmente credibile è la reputazione della fonte, che in passato ha correttamente anticipato sviluppi relativi ad Apex Legends. Inoltre, la ricchezza di dettagli forniti suggerisce che il progetto potrebbe effettivamente esistere in una forma avanzata di sviluppo.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, i giocatori potrebbero finalmente tornare a pilotare i leggendari mech in un'esperienza rinnovata e tecnologicamente all'avanguardia. L'attesa per un annuncio ufficiale continua, ma questa volta con un rinnovato barlume di speranza per una delle serie più amate e innovative nel panorama degli sparatutto in prima persona.