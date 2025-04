Titanfall 3 è vivo e vegeto: ecco quando potrebbe venire annunciato

La saga di Titanfall, dormiente da anni nonostante il seguito di culto accumulato dal suo ultimo capitolo ufficiale del 2016, sembra destinata a risvegliarsi dopo un lungo letargo. Mentre Respawn Entertainment ha concentrato le proprie energie su Apex Legends, ambientato nello stesso universo narrativo ma con formula free-to-play, i fan della serie principale hanno continuato a sperare in un ritorno dei Titan. Questa attesa potrebbe finalmente concludersi, secondo quanto emerso da recenti fughe di notizie provenienti dall'ambiente dei data miner, figure che da anni scandagliano i codici di gioco alla ricerca di informazioni non ufficiali sui progetti in sviluppo.

Le speculazioni erano già iniziate lo scorso mese, quando alcuni osservatori dell'industria videoludica avevano ipotizzato che un "progetto di incubazione non annunciato" di Respawn Entertainment, apparentemente cancellato, potesse essere legato all'IP di Titanfall. Gli insider parlavano di un titolo multiplayer "su scala ridotta", non propriamente un sequel completo. Ma la situazione è cambiata drasticamente nelle ultime ore.

Due noti data miner del mondo di Apex Legends, YOROTSUKI e Osvaldatore, hanno fatto esplodere la bomba sui social media. Quest'ultimo ha pubblicato un criptico logo di "Titanfall 3", mentre YOROTSUKI ha seguito con un post più dettagliato che avrebbe rivelato informazioni provenienti da una presunta "cerchia interna" di sviluppo. A chi suggeriva si trattasse di uno scherzo fuori tempo massimo per il pesce d'aprile, il data miner ha risposto collegando questa rivelazione a conversazioni avvenute già a dicembre su Discord, in cui si parlava apertamente dello "sviluppo di un gioco segreto" presso Respawn.

Secondo quanto trapelato, il progetto Titanfall 3 sarebbe vivo e vegeto, con piani ben definiti per il futuro. La presentazione ufficiale sarebbe prevista durante i Game Awards 2025, quindi non prima di dicembre del prossimo anno, mentre il lancio effettivo sarebbe pianificato per il 2026, come indicherebbe il calendario interno di Electronic Arts.

Queste informazioni vanno tuttavia prese con la dovuta cautela. Come sottolineato da MP1st, che ha seguito da vicino gli sviluppi relativi ai progetti di Respawn Entertainment, non è la prima volta che circolano voci su un ritorno della serie. La stessa pubblicazione online ha recentemente indagato su un altro progetto legato a Respawn, il cosiddetto "Project Bruno", che sarebbe in realtà un gioco tattico a turni ambientato nell'universo di Star Wars sviluppato da Bit Reactor, con un'ufficializzazione prevista entro la fine di questo mese.