Respawn ha cancellato un FPS, temiamo sia Titanfall 3

Un recente caso ha colpito Respawn Entertainment che ha interrotto i lavori su uno sparatutto multiplayer in prima persona non ancora annunciato ufficialmente. La notizia, emersa attraverso un post su LinkedIn successivamente rimosso, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla possibilità che si trattasse del tanto atteso Titanfall 3, terzo capitolo di una serie che tutti attendiamo da anni con trepidazione.

La rivelazione è arrivata attraverso un messaggio pubblicato da Emilee Evans, che ha ricoperto i ruoli di executive assistant e production coordinator presso Respawn Entertainment. Nel post, Evans ha condiviso la notizia del suo licenziamento, conseguenza diretta della cancellazione di "un progetto di incubazione non annunciato" a cui aveva lavorato nell'ultimo anno. Il messaggio, probabilmente troppo rivelatore, è stato rapidamente rimosso dalla piattaforma, ma non prima di essere notato dalla community di appassionati.

Da quanto emerso dalle informazioni presenti sul profilo professionale della Evans, il titolo cancellato era effettivamente uno sparatutto multiplayer in prima persona, caratteristiche che corrispondono alla formula di Titanfall. Tuttavia, non esistono elementi concreti per confermare che si trattasse proprio del terzo capitolo della celebre serie o di un'IP completamente nuova con meccaniche simili.

Nel marzo 2022, il noto giornalista e insider Jeff Grubb aveva alimentato le speranze dei fan, suggerendo che Respawn stesse sviluppando un nuovo titolo che includeva i caratteristici mech Titan, pur non essendo direttamente collegato alla serie principale di Titanfall. La coincidenza temporale e le caratteristiche del progetto potrebbero suggerire che si tratti proprio del titolo cancellato menzionato dalla Evans.

La cancellazione di progetti in fase di sviluppo non è certamente un evento raro nell'industria videoludica. Anche studi affermati come Respawn Entertainment, noto per successi come Apex Legends e Star Wars Jedi: Survivor, devono confrontarsi con decisioni aziendali che possono portare all'interruzione di titoli promettenti quando questi non soddisfano le aspettative creative o economiche del publisher, in questo caso Electronic Arts.

Il futuro incerto di Titanfall

La serie Titanfall, pur avendo conquistato un posto speciale nel cuore di molti giocatori grazie al suo sistema di movimento innovativo e al brillante connubio tra scontri di piloti e titanici mech, non ha mai raggiunto il successo commerciale sperato da EA. Il secondo capitolo, pur acclamato dalla critica, ha sofferto di un lancio sfortunato, schiacciato tra titoli di grande richiamo come Battlefield e Call of Duty.

L'eredità di Titanfall vive ancora attraverso Apex Legends, battle royale ambientato nello stesso universo narrativo che ha ripreso alcune meccaniche di movimento e personaggi della serie originale. Tuttavia, per molti fan, questa continuità indiretta non sostituisce l'esperienza unica offerta dal gameplay di Titanfall.

Respawn Entertainment e Electronic Arts mantengono uno stretto riserbo sulla questione, rendendo improbabile qualsiasi conferma o smentita ufficiale nell'immediato futuro. Gli appassionati della serie dovranno quindi continuare ad attendere, nella speranza che i piloti e i loro Titan possano un giorno tornare sul campo di battaglia in un nuovo capitolo della saga.