Qualche mese fa abbiamo assistito all’annuncio di una gigantesca acquisizione da parte del gruppo Embracer. In particolare si è parlato dell’aggiunta al già folto gruppo di due grossi studi di sviluppo come Eidos Montreal e Crystal Dynamics. Proprio quest’ultimo è stato fautore di alcuni dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni, come per esempio la saga di Tomb Raider e The Avengers, e proprio di recente sembra che il team abbia ripreso i diritti di un’altra storica IP: Legacy of Kain.

La saga in questione ha vissuto il suo periodo d’oro nel corso delle generazioni PlayStation e PlayStation 2, momento storico in cui abbiamo assistito al rilascio di più progetti legati a quell’universo. Ormai sono diversi anni che non torniamo nel mondo oscuro e magico di Legacy of Kain, ma un recente annuncio di Crystal Dynamics sta facendo riaccendere l’ardente fuoco della speranza negli appassionati di questa storica saga.

L’annuncio arriva dal sito ufficiale di Crystal Dynamics, dove il noto studio di sviluppo ha voluto dichiarare di aver preso il controllo delle IP di Legacy of Kain e Tomb Raider, franchise che prima di questo momento erano nelle mani di Square-Enix. Per quanto riguarda Tomb Raider, sappiamo che il prossimo capitolo delle avventure di Lara Croft è già in sviluppo, ma la notizia che ha entusiasmato i videogiocatori è certamente il possibile ritorno di Legacy of Kain.

Ovviamente al momento non sappiamo con precisione quali siano i piani di Crystal Dynamics nei confronti delle due IP, ma è da tempo che i fan della saga con protagonista Raziel stanno chiedendo a gran voce di ritornare in quel fantastico ed ispirato universo videoludico. Quel che ci lascia con delle buone speranze, è la dichiarazione finale di Crystal Dynamics, la quale dice di non vedere l’ora di iniziare nuovi incredibili ed eccitanti viaggi insieme a noi appassionati.