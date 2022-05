Il 2022 è inziato stupendoci con una serie di acquisizioni a dir poco inaspettate. Ad aprire le danze è stata Microsoft, la quale a inizio anno ufficializzò di aver acquistato in un colpo solo Activision, Blizzard e King. A “rispondere” a questa mossa arrivò, poco dopo, anche Sony, con il colosso nipponico che confermò di aver acquistato Bungie. Ora tocca ad Embracer Group fare la propria mossa e confermare l’acquisto Crystal Dynamics, Eidos Montreal e tutte le loro IP.

L’annuncio arriva questa mattina, con Embracer Group che ha pubblicato un post che va a darci tutte le prime informazioni su quella che è a tutti gli effetti un’acquisizione a dir poco inattesa. Nello specifico, viene confermato come ad entrare nel gruppo svedese ci saranno gli studi: Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal insieme ad un catalogo di IP tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e più di 50 giochi Square Enix Holdings.

In totale, l’acquisizione include circa 1.100 dipendenti suddivisi nei tre studi sopracitati e otto sedi globali. Il prezzo totale di questa recentissima acquisizione ammonta a 300 milioni di Dollari. “Siamo entusiasti di accogliere questi studi nell’Embracer Group. Riconosciamo le fantastiche IP, il talento creativo di livello mondiale e il record di eccellenze realizzate nel corso degli ultimi dieci anni”, ha dichiarato Lans Wingefors, CEO di Embracer Group.

Shadow of the Tomb Raider (2018)

“Questa acquisizione è la soluzione perfetta per le nostre ambizioni: realizzare giochi di alta qualità, con persone fantastiche, in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise esistenti. Embracer ci consente di stringere nuove partnership per massimizzare il potenziale delle nostre IP e realizzare i nostri sogni”, afferma Phil Rogers, CEO di Square Enix America and Europe