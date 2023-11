Legion Go, potete acquistare ora la console/PC di Lenovo

È passato solo qualche giorno dall'annuncio dell'arrivo del Lenovo Legion Go in Italia, ma finalmente è ora disponibile all'acquisto attraverso lo shop online di Lenovo e presso il punto vendita fisico Spazio Lenovo.

Il dispositivo è dotato di tasti Lenovo Legion TrueStrike, rimovibili per garantire massima versatilità negli stili di gioco, offrendo anche la modalità FPS per i titoli che richiedono un input più preciso. Tra i comandi troviamo un trackpad integrato, un ampio D-Pad, una rotella del mouse angolata e 10 pulsanti mappabili per una completa esperienza di gioco.

Abbiamo poi un display Lenovo PureSight Gaming da 8,8 pollici con luminosità di 500 nit e una gamma di colori DCI-P3 del 97%. il display è anche regolabile in base allo stile di gioco e alle esigenze, supportando risoluzioni da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz. La console è alimentata dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme.

Per garantire sessioni di gioco ancora più prolungate, la batteria del Lenovo Legion Go ha una capacità di 49,2 Wh. Grazie alla tecnologia Super Rapid Charge, la batteria si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti. Il dispositivo è dotato anche di RAM LPDDR5X fino a 16GB e uno storage interno costituito da un SSD PCIe Gen4 fino a 1TB, con la possibilità di espansione tramite uno slot microSD che supporta fino a 2TB di memoria aggiuntiva.

Lenovo Legion Go è già disponibile per l'acquisto sullo store online di Lenovo al prezzo di 799,00 euro. La nostra recensione arriverà nel corso dei prossimi giorni.