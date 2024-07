Lego Horizon Adventures salta Xbox: motivi ufficiali non chiari, ma è evidente la volontà di escludere

Durante il Summer Game Fest di quest'anno è stato annunciato LEGO Horizon Adventures. Un titolo decisamente molto curioso perché è a tutti gli effetti una reinterpretazione in chiave LEGO del celebre gioco di Guerrilla Games, Horizon (acquistabile su Amazon).

Quello che rende peculiare questa uscita è la scelta delle piattaforme: LEGO Horizon Adventures sarà rilasciato su Nintendo Switch e PC, ma non su Xbox. Al momento, Sony, che detiene i diritti di Horizon, non ha fornito spiegazioni ufficiali riguardo alla mancata pubblicazione sulla console di Microsoft.

Secondo quanto riportato da Windows Central, il direttore narrativo di Guerrilla Games, James Windeler, ha discusso le potenzialità del gioco di incrementare le vendite di PlayStation 5. Alla domanda sul perché il gioco non verrà lanciato su Xbox, Windeler ha dichiarato di non avere annunci da fare per Xbox in questo momento. Ha inoltre aggiunto che il lancio su Switch mira a catturare un "pubblico family-friendly e più giovane", indicando così una possibile strategia di marketing atta a escludere Xbox.

Nel dettaglio tecnico, Guerrilla Games ha spiegato che entrambe le versioni del gioco, quella per Switch e quella per PC, sono state sviluppate simultaneamente. Un team dedicato di ingegneri ha ottimizzato il gioco per Switch, garantendo un'esperienza identica su tutte le piattaforme. Questo esclude definitivamente qualsiasi limitazione tecnica come causa dell'esclusiva da altre console (ma era ovvio).

Insomma, è evidente che a differenza di Microsoft con PlayStation, Sony non sia intenzionata a rilasciare i propri giochi su piattaforme Xbox.