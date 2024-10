Guerrilla Games celebra l'arrivo di un tripla A su Switch, facendo inferocire i giocatori tossici

Il produttore Tim Symons di Guerrilla Games ha celebrato su X il lancio imminente di LEGO Horizon Adventures su Nintendo Switch (che uscirà il prossimo 14 novembte), definendolo come il primo titolo "tripla A" del team per la console ibrida del Colosso di Kyoto. Le reazioni dei fan sono state contrastanti, tra entusiasmo e critiche.

Symons ha espresso incredulità per essere riusciti a "sviluppare un tripla A per Nintendo Switch targato PlayStation Studios". Il commento evidenzia la particolarità di un gioco PlayStation lanciato al day one su una console rivale, considerandolo un progetto di punta e non secondario, come in molti invece credevano.

Per un nutrito numero di giocatori, distaccati dalla realtà, è tipo l'inizio della fine

Nonostante non sia un caso unico, vista la presenza su più console di MLB The Show, rimane insolito vedere un titolo PlayStation su altre console. Ciò spiega l'entusiasmo di Symons per questo traguardo.

Le reazioni online sono state miste. Molti utenti si sono congratulati, mentre altri hanno criticato la scelta di portare il gioco su Switch. Alcuni vedono questa mossa come potenzialmente dannosa per PlayStation, temendo che possa indebolire l'esclusività delle console Sony.

Diversi commenti esprimono, in maniera poco gentile, preoccupazione per un possibile abbandono dell'approccio basato sulle esclusive in favore di una strategia multipiattaforma. Alcuni fan arrivano ad accusare gli sviluppatori di "tradimento" per aver pubblicato un gioco first-party su console rivali.

Al di là delle polemiche, LEGO Horizon Adventures è atteso per il 14 novembre. Sono stati recentemente rivelati i prezzi, e i contenuti, delle varie edizioni del gioco, confermando una distribuzione che, almeno inizialmente, sembra unicamente digitale.